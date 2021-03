Virusmutanteista varoitetaan: Olemme käännekohdassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvalloilla voi olla pian edessä uusi tartuntapiikki.

Asiantuntijat ovat huolissaan, että koronavirusvarianttien leviämisen vuoksi Yhdysvalloilla voi olla edessään vain muutaman viikon sisällä uusi tartuntapiikki, CNN uutisoi.

– Tämä [virus-]kanta kasvaa eksponentiaalisesti, se on kiihtymässä, tartuntatautien asiantuntija ja epidemiologi Celine Gounder sanoo,

– Joten me olemme luultavasti juuri nyt uuden aallon käännekohdassa.

Yhdysvaltain tautikeskuksen tietojen mukaan Yhdysvalloissa on havaittu yli 2 700 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tartuntaa. Suurin osa, ainakin 2 672, on Britannian variantin aiheuttamia, mutta myös Etelä-Afrikan ja Brasilian variantteja on havaittu.

Virusvarianttien aiheuttamien tartuntojen määrä on todellisuudessa suurempi, sillä luku kattaa vain sen, mitä genomisekvensoinneissa on todettu.

Verkkouutiset on kertonut, että eri osavaltiot Yhdysvalloissa ovat höllentämässä koronavirusrajoituksia asiantuntijoiden varoituksista huolimatta.

– On niin paljon syitä sille, miksi et halua perääntyä [rajoituksista] juuri nyt, Yhdysvaltojen korona-asiantuntija Anthony Fauci toteaa.

– Haluat suunnitella, että kykenet, kohtuullisessa ajassa, perääntymään. Mutta ei silloin kun meillä on kiertäviä variantteja tai silloin, kun on jotain, mikä näyttää tapausten laskun tasanteelta.