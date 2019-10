Terroristien varoitetaan turvautuvan 3D-tulostettuihin aseisiin

Viranomaisten on varauduttava 3D-tulostettujen aseiden uhkaan, sanovat tutkijat.

Asiantuntijat varoittavat 3D-tulostettujen aseiden yleistyvän jatkossa, kertoo The Independent. Varsinkin Saksan keskiviikkoinen synagoga-isku, jossa tekijä ampui kaksi ihmistä 3D-tulostetuilla aseilla, on nostanut aiheen julkiseen keskusteluun.

Synagogaan iskenyt Stephan Balliet on omien sanojensa mukaan valmistanut aseita kotonaan jo vuosikausien ajan.

– Kaikki mitä tarvitset on viikonlopun verran aikaa ja 50 dollaria materiaaleihin, Balliet kuvaili aikaisemmin julkaistussa nettikirjoituksessaan.

Nyt lontoolaisen International Centre for the Study of Radicalisation-tutkimuslaitoksen tutkijat varoittavat 3D-tulostettujen aseiden muodostamasta turvallisuhkasta. Tulevaisuudessa myös muut terroristit saattavat tukeutua tulostettuihin aseisiin, ja tutkija Blyth Crawfordin mukaan viranomaisten on syytä varautua tähän.

– Aseiden piirrustukset ovat liikkuneet jo pitkään, mutta niistä tulee yhä halvempia kehittää, Crawford sanoo.

– Koska hän (Balliet) ei onnistunut verisemmän iskun toteuttamisessa, on vaarana se, että 3D-aseistettujen terroristien uhkaa ei tämän jälkeen vielä sisäistetty, sanoo tutkija Rajan Basra.

Britanniassa tuomittiin syyskussa ensimmäinen 3D-aseen tulostamisesta syytetty henkilö.