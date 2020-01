Asiantuntijat varoittavat: Suomen paluu kärkimaihin karkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottoluokituksen näkymien pudotus vaatii asiantuntijoiden mukaan nopeita toimita.

– Kauas karkaa taas Suomen paluu korkeimpaan luottoluokitukseen, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo Twitterissä.

Pääanalyytikko viittaa yhdysvaltalaisen luottoluokitusyhtiö Fitchin arvioon Suomen tulevaisuudennäkymistä. Luottoluokitusyhtiö laski lauantaina Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi.

Von Gerichin mukaan Suomen paluu parhaan luottoluokituksen maiden joukkoon eli niin sanottuun kolmen A:n kerhoon karkasi uuden luokituksen myötä kauas. Suomi putosi arvostetusta kolmen A:n luottoluokituksen maiden kerhosta vuonna 2014. Esimerkiksi Ruotsi, Norja ja Tanska kuuluvat edelleen kolmen A:n kerhoon.

Jan von Gerichin mukaan syinä luokituksen laskuun ovat ”hallituksen löysä finanssipolitiikka, rakenneuudistusten hyytyminen, kikyn vesittyminen ja poliittisen epävakauden kasvu”.

– Nyt tarvitaan nopeita toimia ihan toiseen suuntaan, Jan von Gerich arvioi.

Samaa mieltä on kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen.

– Täytyy tunnustaa, että hallituspuolueiden kansanedustajat olivat oikeassa pitkin syksyä täysistuntosalissa. Suomen talouspolitiikan suunta on todella muuttunut, kokoomuksen kansanedustaja Heikkinen sanoo.

Myös Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna on kommentoinut Twitterissä, että kaikkien suomalaisten, sekä yhteisöjen että yksityishenkilöiden, pitkäaikaisen rahoituksen riskit tulevat nousemaan, mikäli Suomen valtion kansainväliset luottoluokitukset heikkenevät.

Fitchin luottoluokituksen näkymien arvioinnissa keskeinen huoli on, että hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin hillitäkseen rasitusta, jonka väestön vanheneminen aiheuttaa julkiselle taloudelle.

Yhtiö arvioi myös, että nykyinen hallitus on kiinnittänyt vähemmän huomiota kustannuskilpailukyvyn parantamiseen.

