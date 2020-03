Asiantuntijat: Paha viikko tulossa, öljyn romahdus ensireaktio

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markkinoille ennustetaan rajua heiluntaa useiksi viikoiksi, ennen kuin ollaan pohjalla.

Maanantain rajut kurssilaskut Aasian ja Euroopan pörsseissä ovat asiantuntijoiden mukaan osaltaan seurausta raakaöljyn hinnan romahduksesta.

Helsingin pörssi oli iltapäivällä yli kuuden ja puolen prosentin pudotuksessa, ja Euroopan suuret pörssit Frankfurt, Lontoo ja Pariisi olivat yli seitsemän prosentin syöksyssä. Öljyn hinta on pudonnut 30 prosenttia Saudi-Arabia aloitettua viikonloppuna hintasodan Venäjän kanssa käytyjen epäonnistuneiden neuvottelujen jälkeen tuotannon rajoituksista.

Johtaja Sami Oja Nesteen Öljytuotteet-yksiköstä arvioi Talouselämälle, että maanantaiaamuinen öljyn hinnan romahdus on vasta markkinoiden ensireaktio.

Hänen mukaansa heiluntaa nähdään varmasti vielä tämän päivän aikana. Vasta lähipäivinä selviää, miten markkinat suhtautuvat Saudi-Arabian toimiin.

Perusyynä tässä kaikessa on hänen mielestään USA:n nousu liuskeöljyn myötä maailman suurimmaksi öljyn tuottajaksi ohi Saudi-Arabian ja Venäjän. Hänen mukaansa on jo vähän odoteltukin, että miten muut tulevat reagoimaan siihen.

Oja ei halua TE:n mukaan kommentoida, miten öljyn hinnan romahdus vaikuttaa Nesteen toimintaan.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari puolestaan toteaa Kauppalehdelle, että tästä tulee paha viikko. Hän uskoo, että osakkeissa on yhä selvästi laskuvaraa.

Kun yritysten tulosennusteita vedetään alaspäin, osakkeet alkavat näyttää nykykursseilla entistä kalliimmilta, jolloin niiden on hänen mukaansa pakko tulla alaspäin.

Saari arvioi, että laskupainetta voi tämänkin päivän jälkeen olla edelleen helposti vielä 10–15 prosenttia.

Hän uskoo lisäksi, että pörsseissä tullaan näkemään nopeita liikkeitä eli osakkeet tulevat todella kovalla vauhdilla alas, mutta välillä voidaan mennä ylöspäinkin.

Tämä tulee Saaren mukaan jatkumaan todennäköisesti useita viikkoja, ennen kuin ollaan pohjalla.

Raha pakenee nyt nopeasti turvasatamiin. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionvelkakirjojen korko on Financial Timesin mukaan pudonnut ennätyksellisesti alle 0,5 prosentin. Saksan 10-vuoden korko on miinuksella 0,85 prosenttia samoin kuin Suomen 0,48 prosenttia.