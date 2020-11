Asiantuntijat koronan leviämisestä: Käsityksen on muututtava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

On väärä tieto, että pelkkä käsienpesu ja turvavälit pitäisivät turvassa.

Uusimpien tutkimustietojen mukaan koronavirus leviää paitsi pisaratartuntoina myös aerosolien välityksellä. Tästä huolimatta ilmanvaihdon merkitys tartuntojen torjunnassa on jäänyt toistaiseksi vähälle huomiolle. Kasvomaskit, sosiaaliset etäisyydet ja käsihygienia ovat edelleen näkyvimpien koronaviruksen leviämisen torjuntakeinoja.

− Ilmanvaihto on erittäin tärkeä osa palapelissä, sanoo aerosolitutkija Alex Huffman Denverin yliopistosta Australian ABC:lle.

Hänen mielestään julkisten tilojen ilmanvaihdosta on nyt alettava puhua enemmän tartuntojen ehkäisemiseksi.

− Tämä on resurssikysymys mutta myös johtajuuskysymys. Jos johtoasemassa olevat ovat vakuuttuneita, että tämä on kriittiinen asia, he löytävät keinon miten se saadaan toteutettua.

Koronaviruksen uskottiin aiemmin leviävän lähinnä pisaratartuntoina. Sittemmin muun muassa WHO on tunnustanut aerosolitartuntojen merkittävän roolin epidemian leviämisessä.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että tartunnat ovat todennäköisimpiä sisätiloissa, joissa on huono ilmanvaihto.

Yleislääkäri, terveydenhuollon työntekijöiden puolesta pandemian aikana puhunut David Berger huomauttaa, että jos katsoo tartuntaketjujen kaavaa ympäri maailmaa, voi todeta, että aerosolitartunnat ovat erittäin merkittävässä elleivät jopa kaikkein merkittävimmässä roolissa pandemian leviämisessä.

− Niin kauan, kun ihmiset uskovat, että käsienpesu ja pysyminen 1,5 metrin etäisyydellä muista pitää heidät turvassa, he toimivat väärän informaation mukaan. Tässä on kyse ilmanvaihdosta, hän sanoo.

Berger viittaa muun muassa Yhdysvaltain Mainessa pidettyyn häätilaisuuteen, joihin liitettiin 175 koronatartuntaa ja seitsemän koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa. Hänen mukaansa laajat tartuntaketjut eivät voi johtua muusta kuin aerosolien välityksellä leviävästä viruksesta.

Saksa on hiljattain kertonut käyttävänsä 500 miljoonaa euroa julkisten tilojen ilmanvaihdon kehittämiseen.