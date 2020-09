Asiantuntijat jyrkkinä Suomen tilanteesta: Pelkkä testaus ei riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirusepidemian taittaminen vaatisi arvioiden mukaan ryppäiden estämistä.

– Varmaan epäsuosittu mielipide, mutta sanon sen silti. En usko, että mikään testimäärä riittää epidemian hillitsemiseksi, jos ei sosiaalisia kontakteja ja superleviämiselle otollisia tilanteita rajoiteta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektipäällikkö ja epidemiologi Maarit Leinonen sanoo.

Hän vastaa Twitterissä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkoselle. Renkonen totesi, että Suomessa panostetaan testaa–jäljitä–eristä–hoida” ketjuun lisäämällä vielä testaamista todella paljon. Hän jakoi alla näkyvän kuvan Euroopan toisesta aallosta. Tämä tilanne yritetään Renkosen mukaan välttää Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toteaa olevansa testauksesta ja tartuntojen hillitsemisestä samaa mieltä Maarit Leinosen kanssa. Samoilla linjoilla on myös koronaviruksen leviämistä tutkinut Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen.

– Olen samaa mieltä Maarit Leinonen. Kustannukset nousevat myös pilviin. Lisäksi ihmiset tarvitsevat oikeaa tietoa siitä miten virus leviää hengitysilman mukana, Vuorinen vastaa.

THL:n perjantain lukujen perusteella koronaviruksen ilmaantuvuusluku väestössä on melkein tuplaantunut tuoreimmalla 14 päivän seurantajaksolla edelliseen jaksoon verrattuna. Tasaisesti kasvavat luvut ovat kirvoittaneet asiantuntijoilta varoituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Puheenvuoroissa on noussut esiin erityisesti tartuntaryppäiden estäminen. Eräänä keinona on nähty yöllisen anniskelun ja yökerhojen aukioloaikojen rajoittaminen.

Varmaan epäsuosittu mielipide, mutta sanon sen silti. En usko, että mikään testimäärä riittää epidemian hillitsemiseksi, jos ei sosiaalisia kontakteja ja superleviämiselle otollisia tilanteita rajoiteta. — Maarit Leinonen (@MaaritLeinonen) September 21, 2020

Olen samaa mieltä — Lasse Lehtonen (@lasleh) September 21, 2020

Olen samaa mieltä @MaaritLeinonen . Kustannukset nousevat myös pilviin. Lisäksi ihmiset tarvitsevat oikeaa tietoa siitä miten virus leviää hengitysilman mukana. — Ville Vuorinen (@VVuorinenAalto) September 21, 2020