Asiantuntijat IS:lle: Yksittäiset tekijät eivät ratkaise asuntolainan saamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Omarahoitusosuudestakin voidaan neuvotella, jos kokonaisuus on kunnossa.

Asuntolainan omarahoitusosuudesta voidaan joustaa, jos kaikki muu on lainan ottamista varten kunnossa, Ilta-Sanomat uutisoi. IS haastatteli Nordeaa, S-Pankkia, OP:ta, Aktiaa, Oma Sp:tä ja Danske Bankia asuntolainoihin liittyen.

Vaadittu omarahoitusosuus vaihtelee pankeittain 15-20 prosentin välillä. Ensiasunnon ostajalle riittää, kun asunnon hinnasta säästöjä tai vakuuksia on olemassa viiden prosentin verran.

Mikään yksittäinen tekijä ei ratkaise sitä, saako lainaa vai ei. Ei esimerkiksi vakituisen työn puuttuminen.

– Asiakkaan kokonaistilanne on se, mitä tarkastelemme. Jos hän on hoitanut talouttaan mallikkaasti ja hänellä on omarahoitusosuus kunnossa, vakituinen työpaikka ei ole ehdoton vaatimus, lainojen kehityspäällikkö Päivi Huttunen S-pankista sanoo.

Lainanhakijan maksukyvyn ja luottohäiriömerkintöjen suhteen ei kuitenkaan jousteta. Säännölliset tulot ja rahojen riittäminen lainanmaksun ohella myös muuhun elämään ovat tärkeitä kriteereitä.

Myös asiakkaan lainahistoria ja -tulevaisuus kartoitetaan.

– Siinä otetaan huomioon kaikki hakijan nykyiset ja suunnitellut lainat. Puuttuvan omarahoitusosuuden voi kattaa vakuudella, jos lisävakuutta on saatavilla ja lainanhoitokyky on riittävä, Nordean liiketoimintajohtaja Minna Parhiala sanoo.

Jos tarvittavia vakuuksia ei ole, korkokattoa yritetään joskus ristiriitaisesti kiertää kulutusluotoilla.

– On aivan selvää, että sellainen ei ole tarkoitus. Ilmiötä esiintyy, mutta sen laajuudesta en osaa sanoa. On täysin mahdollista, että otetaan esimerkiksi kulutusluotto toisesta pankista ja asuntolaina sitten toisesta. Tämä ei näy raportoinnissa, kertoo Finanssivalvonnan johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup.