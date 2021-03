Asiantuntijat IS:lle: Näin liikkumisrajoitukset vältetään

Asiantuntijoiden arvioissa nousi esiin kolme selvää kriteeriä, joilla liikkumisrajoitukset voitaisiin vielä välttää.

Markku Tervahauta, Markku Mäkijärvi, Sanna Isosomppi ja Mikko Pietilä kertovat Ilta-Sanomissa, millä keinoin suunnitelluilta liikkumisrajoituksilta voitaisiin pääkaupunkiseudulla ja Turussa välttyä.

Nämä ovat tartuntamäärien puolittuminen, ja ilmaantuvuusluvun sekä sairaalassa hoidettavien potilaiden määrän selvä lasku.

Koronatartuntojen määrä Suomessa on laskenut kolme päivää peräkkäin. Seitsemän päivän tartuntojen liukuva keskiarvo on ollut laskussa jo viikon verran.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan, vaikka koko Suomen tartuntaluvuissa on tapahtunut ilahduttavaa kehitystä, se ilahduttava kehitys on osunut kaikkialle muualle kuin HUS-alueelle.

– HUSin alueella pudotus tartuntamäärissä on ollut vain viisi prosenttia, eli määrä ei ole pudonnut juuri nimeksikään, hän huomauttaa IS:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan ilmaantuvuusluku pitäisi saada alle 50:n. HUSin alueella se oli tiistaina 313,6. Ilmaantuvuusluku korreloi esimerkiksi sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrään.

– Kun saadaan aikaan selvä ilmaantuvuusluvun aleneminen, se vaikuttaa myös sairaalahoidon tarpeeseen ja sen pohjalta olisi paljon helpompi jatkaa. Liian korkeaan ilmaantuvuuslukuun ei voida jäädä, koska uhkana on tartuntojen lehahtaminen uudelleen ja potilasmäärien uusi kasvu, Tervahauta kuvaa.

Myös tartuntamäärän puolittumisen tai potilasmäärän osalta ollaan vielä kaukana tavoitteesta.

– Jos puhutaan, mikä on epidemian estämisen tavoite, niin se on päästä perustasolle, jolloin ilmaantuvuus on alle 25. Oikea tavoite on se, että hyvä käsihygienia, etäisyydet ja kasvomaskin käyttö ovat ainoat rajoitukset, joita tarvitaan, Mäkijärvi sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan liikkumisrajoitusten arvioinnissa tärkeimmät avainluvut ovat ilmaantuvuus ja sairaalapotilaiden määrä. Absoluuttinen tartuntojen määrä ja tarttuvuusluku (R-luku) ovat alisteisia.

– Kun ilmaantuvuusluku on laskusuuntainen, tarttuvuusluku on automaattisesti alle yhden ja tartuntojen määräkin laskeva.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo, että jokaisen kansalaisen on edelleen itse mahdollisuus vaikuttaa siihen, tarvitaanko liikkumisrajoituksia vai ei.

– Jokaisen omilla pienillä valinnoilla on oikeasti merkitystä. Ymmärrän erittäin hyvin ihmisten väsymyksen ja inhimillisen puolen halusta tavata muita, mutta jos vielä jonkin aikaa pystyy lykkäämään ystäväpiirin tapaamista, niin hyvä tulee. Onneksi voi tavata jo ulkona turvaetäisyyksin, Isosomppi sanoo IS:lle.