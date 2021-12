Asiantuntijat IS:lle: Koronatilanne ei ole vielä hallitsematon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuolleisuuden lisääntyminen on huolestuttava suunta, sanoo HUSin apulaisylilääkäri.

Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat katsovat, että Suomen koronatilanne ei ole vielä hallitsematon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toteaa, että toimia on tehty, on tullut uusia rajoituksia, ja kun katsoo sairaanhoidon lukuja, siellä on tiettyä tasaantumista viikon-puolentoista aikana.

– Tietysti tilanne on haastava. Se voi mennä huonompaan suuntaan, mutta voi lähteä paranemaankin, kun rajoitukset kuitenkin toivottavasti jonkin verran vähentävät kontaktien ja tartuntojen määrää, hän sanoo.

Myöskään evoluutiobiologi Tuomas Aivelo ei pidä tilannetta sikäli hallitsemattomana, että deltan leviäminen on suhteessa kuitenkin aika rajallista.

– Sairaaloissa on nyt vähemmän väkeä, vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet viime aikoina. Vaikka testauksetkin ovat nousussa, myös positiivisten tulosten osuus on nousussa. Joten leviämässä tämä on, mutta kuitenkin suhteellisen hitaasti, hän sanoo IS:lle.

HUSin ylilääkäri Asko Järvinen toteaa, että tartuntojen määrä on noussut, mutta ainakin HUS-alueella myös testausmäärät ovat nousseet.

– Todennäköisesti kotitestejä tehdään myös runsaasti, joten negatiivisia tuloksia jää tietämättä, varmaan myös positiivisia, hän arvioi.

– Tartunnoista kolmannes on lapsilla ja alle 19-vuotiailla ja heillä tauti on hyvin harvoin vaikea. Rokotukset suojaavat edelleen erinomaisesti vaikealta sairaalahoitoa vaativalta taudilta ja vielä tätäkin paremmin tehohoidolta, Järvinen jatkaa.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mielestä tilanne pitää saada ehdottomasti paremmaksi myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Kuolleisuuden lisääntyminen on huolestuttava suunta. Epidemiatilannetta ei olisi pitänyt päästää tähän purkamalla liian nopeasti rajoituksia. Epidemian hallintaa on oltava koko ajan eli myös epidemian rauhallisemmassa vaiheessa oikeassa suhteessa eikä purkaa kaikkia rajoituksia yhtäaikaisesti luottamalla pelkästään rokotuskattavuuden nousuun, hän sanoo IS:lle.

Ruotsalaisen mukaan, kun epidemiatilanne on päässyt pahenemaan, infektiopaine kohdistuu nyt rokottamattomien lisäksi rokotettuihin.

– Jos tilanne olisi hyvin hallinnassa, meidän olisi nyt omikronvariantin aiheuttamassa ”epätietoisuustilanteessa” helpompi hallinnoida epidemiaa, hän sanoo.