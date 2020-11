Asiantuntijat IL:lle: Sairaalapaikoista säästäminen ei ole ollut huono asia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan sairaalapaikkojen vähentäminen ei ole heikentänyt varautumista pandemioihin.

Sairaalapaikkojen kokonaismäärää on vähennetty Suomessa lähes 40 prosentilla vuodesta 2000, mutta se ei ole heikentänyt varautumista pandemioihin, kertoo Iltalehti. Asiantuntijoiden mukan sairaalapaikkoja tärkeämpää on osaavan henkilöstön riittäminen.

Kuntaliiton hallintoylilääkäri Päivi Koivurannan mukaan pitkäaikaissijojen voimakkaan vähenemisen taustalla on erityisesti vanhustenhuollon palvelurakenteen muuttuminen. Myös lääketieteen ja hoitomuotojen kehitys on vähentänyt tarvetta laitoshoidolle.

Koivurannan mukaan Suomen varautuminen pandemioihin on ollut hyvällä tasolla. Tarpeen vaatiessa vuodepaikkoja voidaan lisätä nopeasti kuten keväällä tehtiin. Pullonkaulaksi sen sijaan voi muodostua henkilöstön riittävyys.

Viimeisimpien OECD:n tilastojen mukaan Suomessa on 1,4 sairaalapaikkaa EU:n keskiarvoa vähemmän tuhatta asukasta kohti. Esimerkiksi Norja on samalla tasolla, Ruotsissa, Tanskassa ja Britanniassa paikkoja on vähemmän.

Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriöstä on samaa mieltä Koivurannan kanssa.

– Kriittisin asia on henkilöstö. Sitä ensimmäisenä katsotaan, ei niinkään seiniä tai petejä, Pikkujämsä kertoo.