Asiantuntijat Donald Trumpin ehdotuksesta: Ei onnistu

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin torstainen ehdotus siirtää maan marraskuisia presidentinvaaleja saa suomalaisasiantuntijoilta täystyrmäyksen. Asiantuntijoiden mukaan presidentillä ei ole valtaa siirtää vaaleja, eikä vaalien siirtämiselle myöskään ole perusteita.

Trump väläytti vaalien lykkäämistä viestintäpalvelu Twitterissä. Presidentti perusteli yllättävää ehdotustaan koronatilanteella, sillä postiäänestys mahdollistaisi häneen mukaansa laajan vaalivilpin.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola uskoo Trumpin yllättävän avauksen johtuvan osittain Yhdysvaltojen tuoreista talousluvuista.

Yhdysvaltojen talous koki historiallisen romahduksen vuoden 2020 toisella neljänneksellä, ilmenee maan tuoreista talousluvuista.

– Se on tällaista trumpilaista huomion kiinnittämistä yhdestä asiasta toiseen, Aaltola sanoo Ilta-Sanomille.

Aaltolan mukaan Yhdysvaltojen vaalitavat ovat hyvin luotettavia, eikä vaalien siirtäminen ole hänen mukaansa edes mahdollista.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala jakaa Aaltolan käsityksen.

– Trumpilla ei ole valtaa siirtää vaaleja. Se valta on täysin kongressin käsissä, Annala sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Annala ei näe vaalien siirtämiselle perusteita, sillä postiäänestyksissä on vilppiä esiintynyt hyvin vähän.

Tutkija epäileekin Trumpin motiivia vaalien siirtämiselle.

– Trump on myöntänyt yleisen käsityksen siitä, että postiäänestyksestä on hyötyä demokraateille, mikä saattaa olla todellinen syy sille miksi Trump vastustaa postiäänestystä, Annala arvioi.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020