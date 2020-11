Asiantuntijat: Arktisesta alueesta tulossa sotilaiden kiintopiste

Arktinen alue on alkanut kiinnostaa pohjoismaiden lisäksi myös muita valtioita.

Hallituksen uusi ulko- ja turvallisuuspolittinen selonteko sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusyhteistyötä määrittelevä aiejulistus vahvistavat arktisen alueen merkitystä Suomen turvallisuuspolitiikassa, tutkijaesiupseeri Antti Pihlajamaa sekä apulaisprofessori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

Kirjoittajien mukaan turvallisuuskeskustelu on keskittynyt aiemmin lähinnä maantieteellisesti Itämerelle, mutta arktinen ulottuvuus otetaan nyt huomioon aiempaa enemmän.

– Pohjoinen on jäänyt tässä tilanteessa vähemmälle huomiolle. Norja on kuitenkin kaiken aikaa tiedostanut pohjoisten alueidensa merkityksen ja on viime vuosina kohdistanut sinne yhä enemmän sotilaallista huomiota. Norja onkin Suomelle pohjoisen erityisolosuhteet hyvin tunteva ja monelta osin suorituskykyinen kumppani, Pihlajamaa ja Koivula kirjoittavat.

Uusi avaus mahdollistaa kirjoittajien mukaan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön.

– Tilanne avaa uusia näkymiä: on esimerkiksi mahdollista, että tulevaisuudessa nämä kolme maata tukeutuvat joustavasti toistensa alueisiin – myös kriisitilanteissa. Toisaalta suurvaltojen voimistuva kilpailu yhdistettynä Suomen maantieteelliseen sijaintiin ja arktiseen erikoisosaamiseen tekee Suomesta monille maille kiinnostavan kumppanin.

Arktinen alue on samaan aikaan alkanut kiinnostaa myös muita valtioita.

– Kun pohjoismainen arktinen puolustusyhteistyö tiivistyy, muiden länsimaiden kiinnostus pohjoista kohtaan kasvaa. Taustalla ovat muun muassa arktisten merialueiden hyödyntämättömät luonnonvarat ja ilmastonmuutoksen myötä avautuvat uudet merireitit, mutta myös sotilaalliset jännitteet ovat näkyneet pohjoisessa viime aikoina yhä enemmän.

Alueella on pidetty esimerkiksi eri maiden yhteisiä merisotaharjoituksia. Iso-Britannia määrittelee itselleen arktista strategiaa ja myös Yhdysvallat on laittanut uudelleen käytäntöön Pohjois-Atlantin alueelle keskittyvän johtoportaansa. Venäjä puolestaan on kiinnostunut arktisesta alueesta sotilaalliselta kannalta, koska siellä on sen ydinaseita. Kiinaa alue taas kiinnostaa taloudellisesti.