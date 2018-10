Venäjän kerrotaan vieneen taktisia ydinaseita Krimille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pavel Felgenhauerin mukaan Venäjä kohtelee miehitettyä niemimaata osana aluettaan.

Venäjän asevoimien asiantuntija Pavel Felgenhauerin mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö Venäjä olisi vienyt ydinaseita miehitetylle Krimin niemimaalle.

Venäjän tuntija Paul Goble kertoo Window on Eurasia -blogissaan Felgenhauerin näkemyksistä. Felgenhauerin mukaan Krimille on sijoitettu jo ydinaseiden laukaisemiseen soveltuvia asejärjestelmiä. Itse ydinaseet on hänen mukaansa todennäköisesti pantu ainakin pääosin varastobunkkereihin.

– Tilanne taktisten ydinaseiden suhteen on ”sotaa edeltävä”. Muodollisesti tämä on salaista, mutta asejärjestelmät ovat jo valmiina ja erikoisaseet on sijoitettu Venäjän puolustusministeriön 12. direktoraatin pyörittämiin varastoihin, Felgenhauer sanoi Ukrainan mediassa Goblen käännöksen mukaan.

Asiantuntija uskoo, että joitain taktisia ydinaseita on myös lastattu Venäjän mustanmeren laivaston aluksiin ja viety Krimin lentotukikohtiin.

Pavel Felgenhauerin mukaan kansainväliset säädökset ydinaseiden leviämisestä eivät kiinnosta Moskovaa, koska se pitää miehitettyä Krimiä täysivaltaisena Venäjän osana.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi jo vuonna 2014, että Venäjällä on oikeus viedä halutessaan ydinaseita Krimille.

– Krim oli kansainvälisen lain mukaan ydinaseeton vyöhyke silloin, kun se kuului ydinaseettomaan Ukrainaan. Nyt Krimistä on tullut osa sellaista valtiota, jolla on ydinaseita ja joka noudattaa kansainvälistä ydinaseiden leviämistä koskevaa sopimusta, Lavrov totesi joulukuussa neljä vuotta sitten.