Unkarin politiikka muuttuu tänään dramaattisesti

Unkarilaisen Policy Solutions -ajatushautomon analyytikon Tamas Borosin mukaan äänestysvilkkaus tarkoittaa joko ylivoimaista voittoa hallitsevalle Fidesz-puolueelle tai sen valtakauden loppua.

Vaalien suurimpana jännitysmomenttina on pidetty sitä, saako pääministeri Viktor Orbán ja hänen Fidesz-puolueensa taakseen kahden kolmasosan enemmistön, joka mahdollistaisi perustuslain muuttamisen ilman muiden puolueiden tukea. Unkarin vaalijärjestelmästä johtuen pienetkin muutokset kokonaisäänimäärässä voivat vaikuttaa suuresti puolueiden saamien edustajapaikkojen määrään. Verkkouutiset kertoo Unkarin vaalien asetelmista tässä.

– Unkarin poliittinen maisema muuttuu tänään dramaattisesti, Tamas Boros ennustaa.

Unkarissa on raportoitoitu heti aamusta lähtien poikkeuksellisen korkeasta äänestysaktiivisuudesta, joka voi nostaa äänestysprosentin 72-76 prosenttiin, eli parhaimmillaan jopa 15 prosenttiyksikköä viime vaaleja korkeammaksi. Kello 15 mennessä äänestysaktiivisuus oli ollut vajaa 10 prosenttiyksikköä korkeampaa kuin neljä vuotta sitten.

Ennen vaaleja esitettiin arvioita, joiden mukaan korkea äänestysprosentti voisi vaarantaa Fideszin valta-aseman, mutta äänestysaktiivisuus on ollut korkeaa erityisesti Fideszin vahvoilla kannatusalueilla.

Vaalihuoneistot sulkevat ovensa kello 20 Suomen aikaa.

Voter turnout is at record high in #HungaryElection2018 . This means either an overwhelming support for #Orban (and his anti-migration agenda) or the end of #Fidesz as omnipotent political party in #Hungary. The Hungarian political landscape will dramatically change today.

— Tamas Boros (@BorosTamas_PS) April 8, 2018