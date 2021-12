Asiantuntijan listaus: Näitä hybridiautoja kannattaa välttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan ostajan kannattaa katsoa muuta kuin kantamaa.

Ladattavat autot ovat Ruotsissa nyt kovassa suosiossa, uutisoi Aftonbladet. Lokakussa ensirekisteröidyistä autoista hybridien osuus oli 28 prosenttia, ja puhtaiden sähköautojen 23 prosenttia. Lähes kaikilla valmistajilla on tänä päivänä valikoimassaan sähköhybridi, toteaa Aftonbladetin autoasiantuntija Glenn Lindberg.

Hybridin ostoa harkitsevalla on siis valinnanvaraa. Lehden asiantuntijat, Lindberg ja Robert Collin, kehottavatkin ostajaa miettimään auton kantaman sijasta sen varsinaista tehtävää. Jos haussa on perheauto, nostavat asiantuntijat kärkivaihtoehdoiksi Seat Leon- ja Kia Ceed-mallit. Ylellisempi malli on taas Volvo V60 Recharge-farmari, Lindberg arvioi.

Asiantuntija Robert Collin nostaa taas suosikikseen Mercedes GLE SUV-hybridin.

– Erittäin miellyttävä auto. Lisäksi se kulkee bensiinin sijasta dieselillä, mikä tekee siitä aika ainutlaatuisen. Samalla dieselmoottorille ei ole erityisen paljon käyttöä, sillä Mercedes kulkee sähköllä noin 90 kilometriä, ja enempää ei useimpien asioiden hoitamiseen tarvitse, hän sanoo.

Asiantuntijat kehottavat myös välttämään tiettyjä malleja. Jaguar F-Pace on heidän mielestään ylihinnoiteltu, ja Citroën C5 ja Volvo XC90-malleja Lindberg ja Collin kuvailevat hyviksi autoiksi, mutta ei hybrideiksi.