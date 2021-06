Asiantuntijalta rankka tilitys: Emme uskoneet koronasta tulevan vaarallisempi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen merkittävää muuttumista pandemian aikana pidettiin hyvin epätodennäköisenä.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo toteaa koronaviruksen muuntumisen yllättäneen monet asiantuntijat.

Oletuksena oli, ettei virus ehtisi mutatoitua pandemian aikana paljon vaarallisemmaksi tai tarttuvammaksi.

– Viimeisin arvio Englannista on, että Delta (ent. Intian) -variantti on 2,6-kertaa vakavampaa tautia aiheuttava kuin Alfa (ent. Britannian) -variantti, joka osaltaan oli noin 1,5 kertaa vakavampaa tautia kuin alkuperäinen virusvariantti. Nämä ovat isoja muutoksia, Tuomas Aivelo kirjoittaa Twitterissä.

Tutkija kehottaa silti suhtautumaan tietoihin varauksella, sillä viruksen tartuttavuuden ja taudinkuvan arviointi on vaikeaa korkean rokotuskattavuuden tilanteessa.

Tuomas Aivelon mukaan koronaviruksen ja kausi-influenssan väliset vertaukset toimivat huonosti, sillä influenssa ei juurikaan muunnu vaarallisemmaksi.

– Tai sen virulenssin muutosta on ylipäänsä vaikea arvioida, koska kyseessä on kausivirus.

Suomessa ollaan jo voiton puolella

Viime vuosisadan alkupuolella jyllänneen espanjantaudin osalta on pohdittu, olisiko toisen epidemia-aallon virus ollut vakavampaa tautia aiheuttava. Aivelo huomauttaa, että koronaviruksen myötä saadut kokemukset lisäävät tämän vaihtoehdon uskottavuutta.

Hyvänä uutisena on, että vuoden 2019 lopulla kiertäneeseen virukseen perustuvat rokotteet toimivat hyvin myös uudempia variantteja vastaan. Tutkijan mukaan mikään ei ole vielä osoittanut, etteikö pandemia tulisi päättymään rokotuksiin.

Koronaviruksen muuntumiskyky jää melko vähäiseksi suomalaisille, sillä maassa oltiin kilpajuoksussa jo keväällä paremmin leviävää Britannian Alfa-muunnosta vastaan. Nyt kisassa ollaan voiton puolella.

– Globaalisti tilanne on synkkä: suurimmalla osalla maailman väestöä ei ole rokotteita, joten paremmin leviävä ja vaarallisempi virus on suuri uhka. Kuolleisuus voi nousta ennakoitua suuremmaksi. Rokotteiden nopea ja oikeudenmukainen jakelu on entistä tärkeämpää, Aivelo sanoo.

"Virusten mutatoituminen on normaalia" on laiska tulkinta koronavirusvarianteista. Joo, kaikki virukset muuntuvat, mutta perusoletus ennen tätä pandemiaa oli, että on hyvin epätodennäköistä, että pandemiassa virus mutatoituu paljon vaarallisemmaksi tai tarttuvammaksi.

Ketju 1/15 — Tuomas Aivelo (@aivelo) June 8, 2021

Koronaviruksen kyvystä väistää rokotteita meillä on jonkinlaisia arvioita muiden koronavirusten perusteella: puhutaan yli vuodesta, ehkä muutamista vuosista. Nykyvarianteilla huomataan hidasta muutosta, mutta merkityksellisen muutoksen ennustaminen on jälleen vaikeaa.

(10/15) — Tuomas Aivelo (@aivelo) June 8, 2021