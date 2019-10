Asiantuntija Ylelle: Todennäköisyys jäädä ulkomaille kaksinkertaistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulkomaille muuttavien korkeakoulutettujen määrä on vähentynyt.

Suomesta ulkomaille muuttavien korkeakoulutettujen määrä on vähentynyt vuonna 2017 verrattuna kahteen aiempaan vuoteen, uutisoi Yle.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomesta lähti toissa vuonna 3 603 korkeakoulutettua, kun kahtena edellisenä vuonna luvut olivat 4 068 ja 3 755. Suomeen on kuitenkin myös palannut aiempaa enemmän koulutettuja ihmisiä.

Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen kommentoi Ylelle, että yksittäisten vuosien välillä on jonkin verran vaihtelua. Keskeistä hänen mukaansa on se, että maastamuutto Suomesta on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä.

– Todennäköisyys jäädä ulkomaille on kasvanut kaksinkertaiseksi verrattuna aikaisempaan, Martikainen sanoo.

Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio pitää Suomesta lähteneiden korkeakoulutettujen määrän vähenemistä hyvänä merkkinä. Hän kuitenkin huomauttaa, että kansainvälistyminen on kiihtynyt, mikä näkyy sekä lähtevien että saapuvien ihmisten määrässä.

Vuosina 2015-2016 Suomesta muutti muualle erityisen paljon korkeakoulutettuja. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus leikkasi koulutuksen määrärahoja.