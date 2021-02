Asiantuntija Ylelle: Käytännössä rokote hyödyttää melkein kaikkia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylen haastatteleman Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan rokotteen ottamisesta on hyötyä myös siinä tapauksessa, että sen ottamisen jälkeen sairastuu koronavirukseen, koska rokote voi estää vakavamman taudin.

– Jos rokotteen teho on 70 prosenttia, se ei tarkoita sitä, että 30 prosenttia ei hyötyisi rokotteesta mitenkään. Käytännössä rokote tulee hyödyttämään melkein kaikkia lievittämällä koronataudin vaikeusastetta, Rämet toteaa.

– Henkilö, joka rokotteesta huolimatta saa taudin, ei varmaan ole tyytyväinen, mutta hän on saattanut hyötyä rokotteesta kaikkein eniten. Rokote on mahdollisesti pelastanut hänen henkensä tai hän on rokotteen ansiosta välttänyt sairaalahoitoa vaativan infektion, Rämet toteaa.

Toisen rokoteannoksen ottamisen jälkeen Pfizer-Biontechin suojateho on havaittu olevan 95 prosenttia ja Modernan rokotteella vastaavasti 94 prosenttia. Astra Zenecan rokotteen suojatehon on todettu olevan näitä kahta alempi, noin 60 prosenttia.

Rämet kuitenkin huomauttaa, että myös Astra Zenecan rokote on tehokas tietyissä ikäryhmissä, mutta pitää perusteltuna isoimman riskin ryhmien rokottamista kahdella muulla rokotteella.

– Astra Zenecan rokotteen suojateho työikäisillä on ihan kiistaton, sitä ei tarvitse miettiä. Tämän hetkiset tiedot näyttävät, että se toimii hyvin myös vakavaa infektiota vastaan. Rokotteen suojateho on parempi kuin esimerkiksi tyypillisen kausi-influenssarokotteen suojateho, Rämet huomauttaa.

Rokotteen ottaminen on Rämetin mukaan paras suojautumiskeino virukselta.

– Jossain vaiheessa rajat avautuvat ja matkustaminen lisääntyy. Korona ei ole mihinkään häviämässä, joten jokaisen kannattaa omasta suojautumisesta huolehtia. Rokote on ihan ehdottomasti paras tapa hankkia suoja koronavirusta vastaan, Rämet toteaa.