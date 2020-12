Asiantuntija varoittaa: Nämä mokat hajottavat pesukoneen

Pyykinpesukoneen käyttöikää voi pidentää omalla toiminnalla merkittävästi.

Oman pesukoneen säännöllinen huoltaminen ja puhdistus on erityisen tärkeää sen ja siellä pestävien vaatteiden kunnossapidon kannalta.

Electroluxin tuotekouluttaja Johan Liljeström muistuttaa, että pesukoneen käyttöikää voi pidentää omalla toiminnalla merkittävästi. Yleisimmät virheet toistuvat valitettavan usein, ja osaa niistä ei välttämättä arjen pyörityksessä osaa edes huomata. Mokat voivat hajottaa koko koneen.

– Kannattaa ihan aluksi tarkistaa, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti ja seisoo tasapainossa ja vakaana. Rummun ennenaikaista kulumista voi puolestaan vähentää pesemällä riittävän suuria pyykkimääriä, sillä liian pieni pyykkimäärä aiheuttaa tärinää. Pesukonetta ei myöskään tule altistaa liialle kosteudelle, eli ei kannata käydä esimerkiksi samaan aikaan suihkussa, kun kone on päällä, Liljeström toteaa tiedotteessa.

Myös pesukoneen puhdistamisella on merkittävä rooli. Liljeströmin mukaan moni suomalainen osaa jo melko hyvin puhdistaa esimerkiksi nukkasihdin, mutta erityisesti yksi paikka jää monelta vielä pesemättä.

– Rummun tiiviste on osa, joka jää vielä yllättävän monelta puhdistamatta. Se on vähän sellainen paikka, jota ei ehkä osata katsoa niin tarkkaan. Monessa laitteessa on nykyään myös itsepuhdistuva pesuainelokero, mutta niissä tapauksissa, joissa ei ole, sekin on syytä puhdistaa säännöllisesti. Jos pesukone esimerkiksi haisee pesun jälkeen, nämä paikat kannattaa tarkistaa. Ylipäätänsä huoltopesu tulee tehdä säännöllisin välein, Liljeström kertoo.

Jos koneeseen tulee vikaa, Liljeström neuvoo olemaan mieluummin yhteydessä valmistajan tai jälleenmyyjän asiakaspalveluun kuin että kuluttaja alkaisi ratkaista ongelmaa itse.

Uudet pesukoneet auttavat itse huollossa

Liljeströmin mukaan teknologia kehittyy pesukoneissa jatkuvasti, ja nyt markkinoilla olevissa uusissa koneissa on jo ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjää pitämään ne paremmin kunnossa.

– Esimerkiksi Electroluxin PerfectCare 800 -pesukoneesta löytyvän AutoDose-toiminnon avulla laite osaa itse annostella pesuaineen ja huuhteluaineen, mikä auttaa kuluttajaa käyttämään konetta oikein. AutoDose-toiminnolla varustetuissa pesukoneissa voi myös hyödyntää applikaatiota, joka auttaa valitsemaan oikean pesuohjelman. Ongelmatilanteessa apin kautta voi myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, Liljeström ohjeistaa.

5 vinkkiä: Näin pidennät pesukoneesi käyttöikää

1. Pese riittävän suuria pyykkimääriä. Todella pieni pyykkimäärä aiheuttaa tärinää ja pesukoneen ennenaikaista kulumista.

2. Puhdista rumpu, tiiviste, pesuainelokero ja nukkasihti sekä koneen ulkopinta säännöllisesti. Suorita huoltopesu tarpeeksi usein.

3. Estä laitteen altistuminen liialle kosteudelle. Älä esimerkiksi mene suihkuun samaan aikaan kun kone käy.

4. Käytä sopivasti pesuainetta ja huuhteluainetta. Liian suuri määrä pidentää pesuohjelmaa, mikä lisää veden ja sähkön kulutusta ja siten kuluttaa myös pesukonetta.

5. Käytä muitakin kuin lyhyitä ohjelmia. Monesti käytetään pelkkiä pikaohjelmia, jolloin laitteisiin tuppaa jäämään likaa, mikä voi aiheuttaa pidemmän päälle ongelmia pesukoneen kanssa.