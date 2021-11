Asiantuntija Ukrainasta: Venäjä muuttanut maalitolppaansa

– [Venäjän liikehdintä Ukrainan rajalla] ei ole mitään harjoitusta. Jotain on tapahtumassa. Mitä se on?, Venäjän asevoimien asiantuntija Michael Kofman kommentoi Ukrainan kiristynyttä tilannetta Washington Postille.

Asiantuntijat ovat seuranneet liikehdintää Venäjän ja Ukrainan välisellä rajalla tarkasti maalis-huhtikuusta saakka, jolloin Venäjän havaittiin ensimmäisen kerran lisäävän raskaan tykistön määrää rajalla. Tilanne on kiristynyt entisestään kuluneen viikon aikana, kun Venäjä on kuljettanut rajalle suuria määriä tankkeja, panssariajoneuvoja ja muuta kalustoa.

CNA-tutkimuslaitoksessa Venäjä-ohjelman johtajana työskentelevän Michael Kofmanin mukaan Kreml näyttää alentaneen kynnystä sille, mikä saisi sen toimiin Ukrainassa. Esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin on puhunut Ukrainan Nato-jäsenyyden osalta ”Venäjän kansallisten intressien punaisen viivan” ylittämisestä.

– Vaikuttaa siltä, ​​että Venäjä muuttaa maalitolppaansa siitä, mikä [Ukrainalta] on hyväksyttävää, Kofman toteaa.

– On katsottava taaksepäin ja katsoa kulunutta vuotta kokonaisvaltaisesti. Ja jos niin tekee, huomaa, että Venäjän sävy ja Ukrainaa koskevat viestit ovat muuttuneet dramaattisesti.

Kofmanin mukaan Ukrainan itäosista otetuista satelliittikuvista voidaan todeta, että syyskuun puolivälissä pidetyn Zapad 2021 pääsotaharjoituksen jälkeen normaalisti Siperian Novosibirskissa sijaitsevat joukot eivät palanneet niiden tavanomaiselle paikalle, vaan jäivät lähelle Ukrainan rajaa. Myös Moskovan lähialueilta on kuljetettu satelliittikuvien mukaan kalustoa Ukrainaa kohti.

Ukrainan kansallisen puolustus- ja turvallisuusvaliokunnan sihteeri Oleksiy Danilov arvioi, että Ukrainan rajan lähettyvillä olevien venäläisjoukkojen laajuus on 80 000-90 000 miestä. Luku ei sisällä kymmeniätuhansia Krimille sijoitettuja sotilaita.

