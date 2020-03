Asiantuntija tyrmää hallituksen perhevapaiden uudistuksen

Vesa Rantahalvarin mukaan lopputulos olisi kaukana toivotusta.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen on syytä arvioida uudelleen perhevapaauudistuksen toteuttamista, kirjoittaa EK:n johtava työelämän asiantuntija Vesa Rantahalvari blogissaan. Rantahalvarin mukaan hallituksen esitys ei kohentaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa ja heikentäisi työllisyyttää vähintään noin 5000 henkilöllä.

– Hallituksen linjaama uudistus olisi näennäisesti sukupuolineutraali. Käytännössä lopputulos olisi kuitenkin kaukana siitä. Tämä johtuu siitä, että pienten lasten hoitamiseen tarkoitetut perhevapaat kasautuisivat jatkossakin naisille, Rantahalvari kirjoittaa.

– Perhevapaiden kasautuminen naisille näkyy työelämässä monin ei-toivotuin tavoin. Palkka- ja urakehitys on miehiä vaatimattomampaa. Vaikka naiset ja miehet olisivat muilta ominaisuuksiltaan identtiset, mies etenee urallaan ja saa sen seurauksena myös parempaa palkkaa kuin vastaava nainen.

– Naisten miehiä yleisemmät määräaikaiset työsuhteet väitetään joskus olevan perhevapaiden kasautumisen aiheuttamia, kun naisia ei aina uskalleta palkata toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin poissaoloriskin takia.

Kasautumisongelman syynä ovat Rantahalvarin mukaan niin lainsäädäntö kuin asenteetkin.

– Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen edellyttää aidosti tasa-arvoa kohentavan perhevapaauudistuksen. Sellainen saadaan jakamalla perhevapaaoikeudet myös käytännössä tasan ja mitoittamalla perhevapaiden kesto uudelleen, Rantahalvari ehdottaa.

– EK on esittänyt, ja esittää edelleen mallia, jossa vanhempainpäivärahakaudet on selkeästi jaettu vanhempien kesken (äidille 7 ja isälle 6 kuukautta) ja kotihoidon tuen enimmäiskestoa on lyhennetty.

Näin vaikutetaan samalla myös asenteisiin, Rantahalvari kirjoittaa.

– Koko perheen etu on myös se, että molemmilla vanhemmilla on töitä ja julkinen talous on tasapainossa. Lapsiperheet tarvitsevat kaksi palkkapussia menojensa kattamiseen. Perheille on tärkeää, että julkinen valta kykenee rahoittamaan julkisen vastuulla olevat etuudet ja palvelut kestävällä tavalla ilman kohtuutonta velkataakkaa tuleville sukupolville.