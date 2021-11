Asiantuntija: Tämä tekee Venäjästä vaarallisen

Lännen on tutkijan mukaan riennettävä Ukrainan avuksi.

Venäjä on heikkenevä suurvalta, jolla on vahvat asevoimat. Juuri tämä yhdistelmä tekee maasta vaarallisen, arvioi pitkän linjan Venäjä-tuntija, ekonomisti Anders Åslund. Yhdysvalloissa vaikuttava Åslund toimi 1990-luvulla Venäjän presidentti Boris Jeltsinin talouspoliittisena neuvonantajana.

–Venäjä on vaarallinen koska se on heikkenevä suurvalta, mutta sen sotilaallinen voima on suhteettoman vahva. Sillä on selkeä kannustin käyttää voimaansa ennen kuin kleptokratian ja pakotteiden aiheuttama taloudellinen stagnaatio syö sen sotilaallista painoarvoa entisestään, Åslund arvioi Twitterissä.

Viime aikoina huolta on herättänyt etenkin Venäjä lisääntynyt sotilaallinen läsnäolo Ukrainan suunnalla. Maan on uumoiltu jopa suunnittelevan hyökkäystä alkuvuodeksi.

– Muistakaa, että ensimmäisen maailmansodan aloitti heikko Itävalta-Unkari, joka julisti pelkän salamurhan takia sodan Serbialle. Koppavat ja heikkenevät valtiot alkavat usein rakastaa riskejä, aivan niin kuin konkurssin partaalla oleva sijoittaja.

– Itsestään selvin vastaus on torjua heikkenevä valta uskottavalla sotilaallisella voimalla ja poliittisella tahdolla. Tällä hetkellä rintamalinja kulkee Ukrainassa. USA, Britannia ja Kanada ovat tämän ymmärtäneet, mutta ovatko Ranska ja Saksa tilanteen tasalla vielä?

Jotkut turvallisuuspolitiikan kommentaattorit ovat kehottaneet Yhdysvaltoja parantamaan välejä Venäjään, jota maa saataisiin houkuteltua pois Kiinan leiristä. Åslundin mukaan pelko on kuitenkin turha, sillä Kiinan ja Venäjän intressit ovat Aasiassa muutenkin jo ristiriidassa keskenään.

– USA:n ja lännen ulkopolitiikan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen loukkaamattomuuden suojeleminen on oltava lännen ykkösprioriteetti. Venäjä on selkeä ja ajankohtainen uhka, etenkin Ukrainalle, kun taas kilpailu Kiinan kanssa on pitkäjänteinen ja monimutkainen kuvio, Åslund päättää.

Remember that World War I was started by Austria-Hungary, a declining power, that declared war on Serbia just because of a terrorist killing. Pompous declining powers tend to become risk loving, just like investors close to bankruptcy. — Anders Åslund (@anders_aslund) November 27, 2021

Some US foreign policy thinkers argue that the US should go soft on Russia to divide it from China. On the contrary! Because of the US financial sanctions on Russia in July 2014, China's state banks stopped promised loans of $25 bn to the Power of Siberia gas pipeline to China. — Anders Åslund (@anders_aslund) November 27, 2021

As pro-Putin commentator Dmitri Trenin so eloquently has explained, China & Russia have largely divisive interest in Asia. While Russia is allied with India, that is China's worst enemy, and China is allied with Pakistan, which is India's worst enemy, etc.https://t.co/2HMmgRcksO — Anders Åslund (@anders_aslund) November 27, 2021

The conclusion for US & Western foreign policy today is that Western defense of Ukraine's sovereignty & territorial integrity must be the top priority. Russia is a clear & imminent danger, primarily to Ukraine, while rivalry with China is a long & complex game. — Anders Åslund (@anders_aslund) November 27, 2021