Asiantuntija: Sähköautoista yhä outoja harhaluuloja

Tuukka Heikkilä toivoo, että perättömät väitteet autojen päästöistä ja ympäristövaikutuksista loppuisivat.

EU-komission Fit for 55 -ilmastopakettiin liittyvä keskustelu nosti esille vanhoja myyttejä ja virhekäsityksiä sähköautojen päästöistä ja ympäristövaikutuksista, Energiateollisuuden asiantuntija Tuukka Heikkilä sanoo.

Hän on julkaissut ketjun kuulemistaan väitteistä. Heikkilä katsoo, että erityisesti sähköautojen elinkaaripäästöistä luullaan yhä väärin. Vastoin yleistä harhaluuloa, siihen vaikuttavat Heikkilän mukaan merkittävästi kunkin maan sähköntuotanto.

– Suomi on kuvaajassa parhaiden joukossa oikealla siksi, että meillä on hyvin puhdas sähköntuotanto. Viro taas on huonoin. Onneksi Suomi on sähkön nettoviejä Viroon, Heikkilä sanoo ja viittaa Euroopan komission vuonna 2020 julkaisemaan selvitykseen keskeisistä käyttövoimista ja vaihtoehtoisista polttoaineista.

Akkusähköautolla ajavan päästöt ovat selvityksen mukaan 65 prosenttia pienemmät verrattuna bensiiniautoon ja 59 prosenttia pienemmät verrattuna dieselautoon.

Akkusähkön päästöt vähenevät hänen mukaansa sekä suhteessa että absoluuttisesti eniten. Heikkilä huomauttaa, että sähköautoilu mahtuisi Suomen tavoiteltavaan päästötasoon vuodelle 2030, kun bensiini- ja dieselautoilu haukkaisi siitä nykyisellään suurimman osan. Suomeen tavoiteltava päästötaso vuodelle 2030 on reilut kolme hiilidioksidiekvivalenttitonnia henkilöä kohden.

– Jos meillä on yksi akkusähköauto kahta henkilöä kohden, päästöt ovat 0,4 tonnia per capita. Autoilu mahtuisi hiilibudjettiimme.

Mineraalit voidaan kierrättää

Energiateollisuuden asiantuntijan mukaan Suomessa on levitelty perättömiä väitteitä sähköautojen päästöjen lisäksi myös niiden ympäristövaikutuksista.

– Oleellisen tärkeä ero tulee myös käyttötavassa: Siinä missä kaikki polttoaine on kertakäyttöistä, akkumineraalit eivät häviä akusta mihinkään, vaan ne voidaan kierrättää. Tähän on ryhdytty ympäri maailmaa, Heikkilä sanoo.

– *Lopuksi* Pyydän, että asiasta uutisoitaisiin jatkossa tieteeseen perustuen, jotta perättömät väitteet elinkaaripäästöistä ja ympäristövaikutuksista loppuisivat. Tämä parantaisi myös päätöksentekoa, kun päättäjien kallisarvoista aikaa ei menisi virheiden oikomiseen, hän toteaa.

Henkilöauton eri käyttövoimien elinkaaripäästöt esitetään tässä kuvaajassa, sivulla 12. Kaksi ensimmäistä palkkia ovat bensiini ja diesel. Muut palkit kertovat akkusähköautolle toteutuvat elinkaaripäästöt eri maissa. Ajokilometrejä 15 000 km vuodessa / 225 000 km yhteensä. (3/n) pic.twitter.com/IcZ8vCpe10 — Tuukka Heikkilä (@T1Heikkila) July 18, 2021