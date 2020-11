Asiantuntija räjähdyksistä Ruotsissa: Ääririski ulkopuolisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikollisryhmät tekevät räjäytyksiä erityisesti asuinalueilla.

Elokuuhun loppuun mennessä Ruotsin poliisin pommiryhmä hälytettiin 51 paikkaan räjähdyksen takia. Näistä 41 tapahtui asuinalueilla.

Viime vuonna pommiryhmä kävi 131 räjähdyspaikalla, joista 112 sijaitsi asuinalueilla. Ruotsin kansallisen pommitietokeskuksen nimettömänä pysyttelevä asiantuntijalähde kertoo Dagens Nyheterille, että uskoo lukemien olevan tänä vuonna samalla tasolla.

− On ollut runsaasti räjähdyksiä, joiden tutkintaan emme ole osallistuneet. Nämä luvut siis minimi. Räjähdykset ovat äärimmäinen riski kolmansille osapuolille, lähde sanoo.

Räjähdysten määrä on kasvanut Ruotsissa merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Vielä vuonna 2014 niitä oli vain kourallinen.

− Ei näytä hyvältä. Luultavasti vastaavaa tilannetta ei ole missään muualla Euroopassa, DN:n lähde sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsi erottuu luultavasti siksi, että aiemmin räjäytyksiä toteutti vain tietyt rikollisryhmät, mutta nyt niitä tekee useampi.

− Avainhenkilöitä on, ja jossakin määrin tekijöitä voidaan jäljittää. Mutta kun räjähdys on tapahtunut, analysointi on vaikeaa.

Pommitietokeskus kerää tilasto- ja tiedustelutietoja räjähdystapauksista. Ruotsissa suunnitellaan myös lainsäädännön päivittämistä siten, että räjähdysaineiden tuonnin valvontaa tiukennettaisiin.

DN:n lähde huomauttaa, että dynamiitin ostaminen oli aiemmin helppoa, mutta räjähdyksiä ei silti tapahtunut.

− Meidän on myös katsottava, mitä syitä rikollisuuden taustalla on, hän sanoo.