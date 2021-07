Asiantuntija paljastaa: Tämä on yleisin harhaluulo eläkkeestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni luulee, että eläkkeelle voi yhä jäädä 65-vuotiaana.

Työeläkeyhtiö Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kertoo joka vuosi yllättyvänsä siitä, miten huonosti ihmiset ovat perillä omasta eläkeiästään.

– Yllättävän moni luulee, että eläkeikä on edelleen kaikilla 65 vuotta. Näin ei ole, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä, joka nousee asteittain ylöspäin. Oma eläkeikä on kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, jotta voi suunnitella työuran loppua ja eläkepäiviä harkitusti ja ajan kanssa, Saulivaara kertoo työeläkeyhtiön tiedotteessa.

Saulivaara kannustaa vielä työelämässä olevia ihmisiä perehtymään omaan eläkkeeseen liittyviin asioihin. Jokaisen kuusikymppisen on hyvä tietää, mitä työeläke, kansaneläke ja takuueläke tarkoittavat ja mikä niiden rooli on omassa eläkeaikaisessa toimeentulossa.

Lisäksi on hyvä ottaa selvää verotuksen vaikutuksesta eläkkeeseen ja siitä, onko oikeutettu esimerkiksi joihinkin Kelan etuuksiin.

– Näihin kysymyksiin löytyy helposti vastauksia. Eläketurvakeskus, työeläkeyhtiöt ja verohallinto ovat hyviä tiedonlähteitä. Eläkkeelle jääminen on niin iso elämänmuutos, että sitä kannattaa suunnitella etukäteen. Mitä selvempi kuva työntekijällä tai yrittäjällä on eläkkeen maksamisen ja hakemisen käytännöistä, sitä vahvemmin hän voi keskittyä uuden elämänvaiheen alkuun, Saulivaara sanoo.

Näin eläkeikä määräytyy

Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Se nousee asteittain ylöspäin, eli nykyisten viisikymppisten eläkeikä on korkeampi kuin tänä vuonna eläkkeelle jäävien.

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä täytettyään alimman eläkeiän. On hyvä huomata, että eläke voi alkaa vasta eläkeiän täyttämistä seuraavan kuun alusta, eli ei keskeltä kuukautta.

Jos henkilö on syntynyt esimerkiksi vuoden 1957 lokakuussa, voi hän jäädä eläkkeelle 63 vuoden 9 kuukauden iässä eli 1.8.2021 alkaen. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävien eli vuonna 1971 syntyneiden alin eläkeikä on arvion mukaan 65 vuotta 10 kuukautta.

Eläkkeelle ei kuitenkaan ole pakko jäädä heti alimmassa eläkeiässä. Mitä pidempään työelämässä jatkaa, sitä suuremmaksi eläkkeen määrä nousee.

Eläkkeelle jäämistä suunnitellessa kannattaa aina pohtia, mikä on oikea eläköitymisen aika juuri omalla kohdalla. Jos virtaa riittää tai on muuten tunne, ettei kaipaa vielä eläkepäiviä, voi töitä jatkaa ja samalla kerryttää eläkettä ylimpään eläkeikään saakka.