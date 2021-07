Professorin varoitus: Viidessä paikassa kuolemien määrä tulee yllättämään

Koronan aiheuttamien kuolemien määrä tulee yllättämään huonon rokotekattavuuden omaavissa osavaltioissa Yhdysvalloissa, arvioi CNN:n lääketieteen asiantuntija, George Washington -yliopiston lääketieteen professori Jonathan Reiner.

Yhdysvalloissa on todettu viimeisen seitsemän päivän aikana keskimäärin 19 455 uuttaa tartuntaa päivässä. Viime viikosta nousua on ollut peräti 47 prosenttia. Tartuntamäärät ovat viime viikosta kasvaneet yhteensä 43 osavaltiossa.

Noin kolmasosa tartunnoista kirjataan Reinerin mukaan viidestä paikasta: Floridasta, Louisianasta, Arkansasista, Missourista ja Nevadasta.

Osavaltioita yhdistää matala rokotekattavuus: Esimerkiksi Louisianassa rokotekattavuus on maan matalin, ja vain 39,2 prosenttia osavaltion asukkaista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

– Missourin kaltaisissa paikoissa, joissa teho-osastot ovat täynnä, tullaan näkemään yllättävän suuri määrä kuolemia”, Reiner sanoo CNN:lle.

Missourin Springfieldissä sijaitsevassa Mercyn sairaalassa 91 prosenttia tehohoitoon joutuneista potilaista tarvitsee hengityskonetta. Monet heistä ovat sairaalan hallintojohtajan Erik Frederickin mukaan 20-, 30- ja 40-vuotiaita.

Lukua pidetään huolestuttavana, sillä viime vuoden koronahuipun aikana noin 40-50 tehohoidon potilaista tarvitsi konetta hengittämiseen.

– Tulemme näkemään kuolleisuuden lisääntyvän tässä maassa, Reiner varoittaa.

Erityisen turhauttavaa lääketieteen professorin mukaan on se, että kuolemat olisivat ”täysin vältettävissä” nyt, kun rokotteita on saatavilla.

– Rokotteemme toimivat todella hyvin tätä muunnosta vastaan, Reiner sanoi ja viittasi Yhdysvalloissa valtaviruksen asemaan kiivenneeseen delta-muunnokseen.

– Tilanteen ei tarvitsisi olla tällainen, professori huokaa.

Covid-19 cases are rising at "a pace that is almost unbelievable," with over 90% of ICU patients on ventilators, according to Erik Frederick, chief administrative officer at Mercy Hospital in Springfield, Missouri. https://t.co/9pIDP7UjlE pic.twitter.com/gbkps3YVL5

— CNN (@CNN) July 10, 2021