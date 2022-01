Asiantuntija: Näin lännen on torjuttava Venäjää

Rauhanomainen rinnakaiselo ei ole tutkijan mukaan Vladimir Putinin kanssa mahdollista.

Lännen on aika luopua myönnytyspolitiikasta, ja vastattava Venäjän toimiin. Näin esittää pitkän linjan Venäjä-tuntija, taloustieteilijä Anders Åslund. Ahkerana turvallisuuspoliittisena keskustelijana tunnetuksi tullut Åslund on vaikuttanut muun muassa Boris Jeltsinin talouspoliittisena neuvonantajana 1990-luvulla.

Åslundin mukaan ulkopolitiikan realistinen koulukunta ei nyt tarjoa vastauksia Venäjän muodostamaan haasteeseen. Realistit ovat historian saatossa pyrkineet yhteistyöhön diktatuurien kanssa, hän arvostelee.

– Mitä ”realistisemmin” länsi on toiminut, sitä tehottomampaa on sen ulkopolitiikka ollut, Åslund kuvailee.

Ekonomistilla on lista toimia joihin lännen on hänen mielestään ryhdyttävä Vladimir Putinin johtaman Venäjän torjumiseksi.

– Koska Putin on todistanut rauhanomaisen rinnakkaiselon olevan hänen kanssaan mahdotonta, on lännen vahvistettava puolustustaan. Kaikki haavoittuvaiset naapurit on otettava Natoon ja Putinia sekä hänen roistojaan vastaan on asetettava pakotteita, jotta he eivät enää pysty käyttämään lännen heikkouksia hyväkseen, Åslund esittää.

Åslundin mukaan lännen on nyt paljastettava ja jäädytettävä Vladimir Putinin henkilökohtainen omaisuus. Lisäksi pakotteita on asetettava toisinajattelija Aleksei Navalnyin listaamalle 35 Venäjän johtoa lähellä olevalle oligarkille ja vaikuttajalle, hän ehdottaa.

Åslund eväisi myös Putinin liittolaisten perheiltä viisumit länteen, mukaan lukien Euroopan Unioniin ja Britanniaan.

The "realists" wanted to appease dictatorships all over the world. Today we know how they have failed. China and Russia threaten us all & one military coup after the other kills democratic regimes. The more "realist" the West has been, the less effective its foreign policies. — Anders Åslund (@anders_aslund) January 28, 2022

Remember, no democracy has ever attacked another democracy, while Putin's bizarre authoritarian kleptocracy itches to attack any country that is weaker than Russia in his increasingly desperate attempts to boost his flagging popularity & authority. — Anders Åslund (@anders_aslund) January 28, 2022

The three big things the West must do are:

1. Reveal & freeze Putin's personal (& related) wealth!

2. Sanction the Navalny 35! Notably Roman Abramovich & Alisher Usmanov, Putin's favorite oligarchs!

3. Prohibit Western visas (also to the EU & UK!) for families of Putin's friends! — Anders Åslund (@anders_aslund) January 28, 2022