Asiantuntija muutti mieltä Venäjän aikeista: Nämä ovat pahaenteiset merkit

Venäjän asevoimien toimintaan erikoistunut asiantuntija Konrad Muzyka kertoo muuttaneensa kantaansa Ukrainan tilanteeseen.

Muzyka on aiemmin suhtautunut epäillen arvioihin, joiden mukaan Venäjän joukkojen viime aikojen liikkeissä Ukrainan lähelle on kyse hyökkäysvalmisteluista. Nyt hän kertoo Rochan Consultingin kirjoituksessaan tulleensa siihen tulokseen, että Venäjä todella valmistelee toimia Ukrainassa.

Muzyka kirjoittaa etsineensä viimeisen noin kuukauden ajan todisteita, jotka joko kiistäisivät tai vahvistaisivat väitteet, joiden mukaan Venäjä kasaa armeijaa Ukrainan lähelle ja että sota on todella mahdollinen.

– Analysoituani kaiken todistusaineiston, joka on ollut saatavilla marraskuun alun jälkeen – ja etenkin viime päivinä – on minun myönnettävä, että joukkojen kokoamista todella tapahtuu ja että sen kohteena on Ukraina.

Konrad Muzyka listaa kirjoituksessaan perusteluja arviolleen.

Hän huomauttaa Venäjän lisänneen asevoimiensa läsnäoloa Ukrainan lähellä viime viikkoina eikä tämän loppumisesta ole mitään merkkejä.

– Ei ole ollut päivääkään, jona ei olisi havaittu uusia junia tai saattueita matkalla kohti Ukrainaa tai Krimiä, hän jatkaa.

Muzyka huomauttaa perustavansa arvionsa avoimiin lähteisiin. Tämän hän toteaa merkitsevän sitä, että valtaosa joukkojen liikkeistä jää siis vielä yhä pimentoon.

Asiantuntija nostaa esiin myös Venäjän joukkojen panostukset operaatioturvallisuuteen. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota muutkin. Siinä missä esimerkiksi keväällä nähdyt Venäjän joukkojen siirrot tapahtuivat pääosin päivisin, on joukkoja liikuteltu nyt öisin. Tämä tekee muun muassa yksiköiden tunnistamisesta lähes mahdotonta.

Konrad Muzykan mukaan Venäjän asevoimien varastoja on tyhjennetty. Hän luonnehtii tätä ”pahaenteiseksi merkiksi”. Myös huoltojoukkoja on pantu liikkeelle.

Venäjän valtiojohdon retoriikka niin Ukrainaa kuin Natoakin kohtaan on samalla mennyt yhä jyrkemmäksi.

Asiantuntija kiinnittää arviossaan huomiota myös Venäjän tämän vuoden harjoitustoimintaan. Eteläistä sotilaspiiriä hän kuvailee suorastaan erityisen kiireiseksi. Osa harjoitustoiminnasta on hänen mukaansa saattanut liittyä mahdollisen Ukraina-operaation valmisteluihin.

Hän mainitsee eteläisen sotilaspiirin ”strategisen operaation” harjoitukseen elokuulta. Sen kerrottiin suuntautuvan lounaaseen. Harjoitukseen osallistui noin 10 000 sotilasta ja saman verran huoltojoukkoja. Konrad Muzykan mukaan tarkkailijoiden huomio oli tuolloin keskittynyt masiiviseen Zapad-2021-harjoitukseen.

Muzyka myöntää, että eteläisen sotilaspiirin harjoitus on saattanut liittyä myös Zapadiin.

– Pidän kuitenkin mahdollisena, että eteläisen sotilaspiirin joukot harjoittelivat elokuussa ja syyskuussa omia operaatioitaan melko yllättäen.

Hän huomauttaa, että ensimmäiset venäläiset yksiköt alkoivat saapua Valko-Venäjälle Zapadia varten noin 50 päivää ennen harjoituksen alkua. Eteläisessä sotilaspiirissä taas oli jo silloin käynnissä kovaa harjoitustoimintaa.

– Näyttääkin siltä, että eteläisen sotilaspiirin yksiköiden harjoitusrytmiä on kiihdytetty ja suunnattu Ukrainan vastaisten operaatioiden harjoitteluun maalis-huhtikuusta alkaen.

Konrad Muzyka kuvailee tapahtumien tämänhetkistä suuntaa ”erittäin pahaksi”, eikä hän näe, miten tilanne Ukrainan lähellä voisi helpottua lyhyellä tähtäimellä.

Venäjä on kerännyt viime kuukausina noin 100 000 sotilasta ja suuret määrät hyökkäyssotaan soveltuvaa kalustoa Ukrainan ja Valko-Venäjän rajojen lähelle. Ukrainan sotilastiedustelu on sanonut suoraan, että Venäjän hyökkäystä odotetaan tammikuussa tai helmikuussa. Mediatietojen mukaan amerikkalaistiedustelu jakaa kutakuinkin saman arvion.

After three weeks of research and analysis of what is going on, I reached the same conclusion.

Those who know my writings know that I'm not a threat inflationist. There is simply too much evidence and too much movement happening around Ukraine. They can't be labelled 'routing exercises' and there doesn't seem to be anything routine about it.

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) November 25, 2021