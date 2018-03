Asiantuntija LM:lle: Asuinalueiden etninen eriytyminen voi johtaa ongelmiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etninen eriytyminen asuinalueiden välillä on kasvanut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen tutkimuksen mukaan asuinalueiden etninen ja tulotasoon perustuva eriytyminen on lisääntynyt hieman, mutta on yhä kohtuullista. Syntyperä määrittelee usein erityisesti lapsen asuinalueen Helsingin, Tampereen ja Turun seudulla.

– Mistään kriisistä ei ole kyse. Pitkällä aikavälillä voi kuitenkin aiheutua ongelmia, jos kehityksen suunta pysyy samana, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen Lännen Medialle. Asiasta kertoo tässä Aamulehti.

Eriytyminen on vahvistunut lähinnä parilla prosenttiyksiköllä THL:n eriytymisindeksin mukaan. Eriytyminen johtaisi kärjistyessään siihen, että kaupunkeihin muodostuisi vahvasti rikkaiden ja köyhien asuinalueita sekä kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten kaupunginosia.

Tutkimuksen mukaan etninen eriytyminen on lapsilla vahvempaa kuin työikäisillä.

– Lasten voimakkaampi eriytyminen saattaa kertoa siitä, että etenkin suomalaistaustaiset lapsiperheet muuttavat pois alueilta, joilla asuu paljon ulkomaalaistaustaisia, Kauppinen sanoo.

Helsingissä on jo huomattu, miten tiettyjen koulujen oppilaaksiottoalue vaikuttaa asuntojen hintoihin, eli toiset koulut ovat suositumpia kuin toiset.

Eriytyminen on jo vuosia huolestuttanut myös sen takia, koska maahanmuuttajien kotoutuminen ja suomen kielen oppiminen on todennäköisesti helpompaa, jos ympärillä on enemmän kantaväestöä.