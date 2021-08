Asiantuntija IS:lle Sanna Marinista: Vaaleihin kaksi vuotta ja se näkyy

Pääministeri on viime aikoina tuonut yksityiselämäänsä yhä enemmän julkisuuteen.

Tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuon mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) julkisuuskuvassa on tapahtunut selkeä muutos.

– Mielestäni Marinin imagonmuutos alkoi jo silloin, kun hän poseerasi Voguessa ja Trendissä. Minusta on oikein hyvä, että poliitikko tiedostaa oman julkisuuskuvansa ja haluaa vaikuttaa siihen, Kortesuo sanoo Ilta-Sanomille.

Pääministeri on tuonut viime aikoina yksityiselämäänsä yhä enemmän julkisuuteen sosiaalisessa mediassa. Haastatteluissa Marin on avautunut muun muassa äitiydestä ja ensitapaamisesta miehensä kanssa. Pääministeri avaa yksityiselämäänsä pian myös tosi-tv:lle, kun hän esiintyy Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Koronakriisin alkuajat loivat suomalaisille mielikuvan vakavailmeisestä sekä kylmänviileästä ja terävästä pääministeristä. Nyt linja on muuttunut.

– Sanna Marin hoiti loistavasti kriisiviestintää viime vuonna. Hän veti hyvin vakuuttavia tiedotustilaisuuksia ja osasi yhdistää siihen aitoa tunnetta. En keksi, minkä takia viestintää on haluttu muuttaa. Ainoa syy sille on mielestäni vaalit, Kortesuo arvioi.

Hänen mukaansa imagonmuutos on harkittu tarkkaan.

– Meillä on kaksi vuotta eduskuntavaaleihin. Veikkaan, että tukitiimissä on laskettu tarkkaan, että ketkä ovat Sanna Marinin kannattajia ja on haluttu tavoittaa kannattajaryhmää. Vaalityö on yksi osa poliitikon työtä.

Asiantuntija pitää julkisuuskuvan nopeaa muutosta erikoisena, koska koronatilanne ei ole helpottanut.

– Marinin viestinnän taso oli ysiä ja kymppiä vuosi sitten, mutta nyt ollaan vajottu kutosen tasolle, ja ihmettelen, minkä takia. Se on melkoinen pudotus, enkä keksi sille muuta selitystä kuin että on lähdetty tekemään vaalityötä ja kosiskellaan tiettyä äänestäjäryhmää.