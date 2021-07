Asiantuntija IL:lle: Tästä syystä tulvat kylvävät tuhoa Saksassa

Ilmatieteen laitoksen Heikki Tuomenvirran mukaan ilmastonmuutos nostaa monien äärimmäisten sääolosuhteiden riskiä.

Ilmatieteen laitoksen vuodenaika- ja ilmastosovellusten ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirran mukaan Saksan pahimpien tulvista johtuvien tuhoalueiden maasto on osin hyvin jyrkkäpiirteistä. Tästä syystä vedet kulkeutuvat nopeasti rankkasateista puroihin, joista vesimassat kertyvät isompiin jokiin.

– Asutus on usein laaksoissa, jotka voivat olla lähellä virtaavaa vettä. Tällaisessa tilanteessa asutus altistuu korkealle vedelle, jonka virtaus on niin voimakas, että taloja ja autoja lähtee liikkeelle, hän sanoo Iltalehdelle.

Ainakin 126 ihmistä on menettänyt henkensä Länsi-Eurooppaa koettelevissa tulvissa ja rankkasateissa. Saksan länsiosista on löydetty 103 kuolonuhria. Belgiassa kuolleita on ainakin 23. Saksan lounaisosan Ahrweilerin piirikunnassa on ollut suuri määrä ihmisiä tavoittamattomissa.

Tuomenvirta kehottaa suhtautumaan ilmastonmuutokseen rankkasadetulvien riskiä kasvattavana tekijänä, vaikka suoraa syy-yhteyttä läntisen Euroopan hirmutulville ja ilmastonmuutokselle ei ilman tutkimusta voisikaan piirtää

– Usein on totuttu siihen, että tällaisia sattuu kaukaisissa ja vähemmän kehittyneissä maissa. Tämä oli muistutus siitä, että myös vauraissa ja korkean teknologian Euroopan maissa voi tapahtua merkittäviä sääkatastrofeja.