Asiantuntija IL:lle: EU:sta pitää kysyä kansalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Unionin luonne on dosentin mukaan muuttumassa elvytyspaketin myötä.

Iltalehti on kysellyt asiantuntijoilta, mitä uudenlainen elpymisväline tarkoittaa EU:n luonteen kannalta. Viime viikolla sovitussa 750 miljardin euron elpymisrahapaketissa on 360 miljardia on lainaa ja 390 miljardia avustusmuotoista tukea.

Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti, GNS Economics -analyysiyhtiön toimitusjohtaja ja pääekonomisti Tuomas Malinen uskoo, että elpymisväline johtaa tulonsiirtounioniin ja siitä edelleen liittovaltioon.

Malisen mielestä asiasta pitäisi saada kansanäänestys.

– Jos nyt linjataan se, ettei perussopimuksilla estetä tulonsiirtounionin muodostumista, sitä aivan varmasti käytetään jatkossakin. EU:n luonne on muuttumassa sellaiseksi, mihin emme aikanaan liittyneet. Siksi tästä pitää kysyä kansalta, Malinen katsoo IL:ssä.