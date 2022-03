Asiantuntija ihmettelee: Tämän pitäisi olla helppo maali venäläisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turkkilaisvalmisteisen Bayraktar TB2 -sotilaslennokin ei ennen Ukrainan sotaa uskottu tuottavan vaikeuksia.

Ukrainan asevoimat on käyttänyt tehokkaalla tavalla pienehköä ja suhteellisen halpaa turkkilaisvalmisteista Bayraktar TB2 -sotilaslennokkia Venäjän hyökkääviä joukkoja vastaan, kertoo uutissivusto NBC News viitaten USA:n puolustushallinnon arvioihin.

Lennokki voi leijua panssarivaunujen sekä tykistö- ja ohjuspattereiden yläpuolella ja tuhota ne erittäin tarkalla ohjustulella. Amerikkalaisen virkailijan mukaan USA auttaa Ukrainaa pitämään lennokit ilmassa.

Ukrainan puolustusministerin mukaan asevoimat sai tässä kuussa Turkilta uuden erän Bayraktar-lennokkeja, jotka pystyvät kantamaan neljää panssarintoruntaohjusta. Niiden kerrotaan yltävän jopa 14 kilometrin päähän ja läpäisevän 20 senttimetriä terästä.

Ennen Venäjän laajan sotilasoperaation alkamista Ukrainalla kerrottiin olevan jopa 20 Bayraktar-lennokkia. Sotilasasiantuntijat ennustivat, että Venäjän joukoilla ei olisi juurikaan vaikeuksia niiden kanssa.

Näyttää kuitenkin siltä, että asiantuntijat arvioivat väärin Venäjän asevoimien kyvyt.

– On melko hätkähdyttävää nähdä videoita, joissa Bayraktareiden kerrotaan tuhoavan venäläisiä ilmatorjuntaohjuspattereita. Ne ovat juuri sellaisia järjestelmiä, jotka on varustettu ampumaan ne (lennokit) alas, sanoo Lontoossa toimiva drone-asiantuntija David Hambling.

Hänen mukaansa se on hämmentävää, koska venäläisten pitäisi pystyä ampumaan ne helposti alas tai tehdä ne toimintakyvyttömiksi elektronisella häirinnällä.

– Se on kirjaimellisesti ensimmäisen maailmansodan aikainen lentokone suorituskyvyn suhteen. Sillä on 110 hevosvoiman moottori, eikä sillä ole häiveominaisuuksia. Se ei ole yliääninen. Se on todella helppo kohde.

Bayraktar TB2 voi pysyä ilmassa jopa 27 tuntia. Lennokki liikkuu potkureilla, ja sen normaali toimintavauhti on 130 km/h. Maksiminopeus on 220 km/h. Suurin lentokorkeus on 7,6 kilometriä, ja normaali tyypillinen operointikorkeus vajaat 5,5 kilometriä.

Hamblingin mielestä venäläisten pitäisi joka tapauksessa pystyä ampumaan Bayraktar-lennokit alas hävittäjillään.Venäjän ilmavoimat ei ole kuitenkaan saavuttanut ilmaherruutta Ukrainassa, ja siksi venäläiskoneet eivät pysty lentämään normaaleja partiolentoja.

Asiantuntijat ovat myös ihmetelleet, miksi Venäjä ei ole turvautunut laajemmin elektroniseen häirintään. Venäjällä kerrotaan olevan kehittynyt elektronisen sodankäynnin kyky.

Viime aikoina sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita Bayraktar-lennokeista, jotka räjäyttävät venäläisiä panssaroituja ajoneuvoja palasiksi.

USA:n virkailijoiden mukaan on epäselvää, kuinka monta lennokkia on ammuttu alas, mutta ainakin osan kerrotaan edelleen olevan toimintakykyisiä ja aktiivisessa käytössä.

– Se on hämmentävää. Se voi johtua venäläisten massiivisesta epäpätevyydestä. On myös mahdollista, että ukrainalaiset ovat löytäneet joitain ovelia taktiikoita, joita he voivat käyttää, Hambling toteaa.