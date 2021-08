Asiantuntija huolestui rokoteväitteistä MTV:llä – ”erityisen harmillista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet pitää väärän rokotetiedon tahallista levittämistä harmillisena.

Netissä kiertää 25 lääkärin allekirjoittama vetoomus, jonka mukaan lasten ja nuorten koronarokotukset tulisi estää, kertoo MTV. Vetoomuksessa sanotaan, että lasten riski sairastua koronatautiin tai kuolla siihen on erittäin vähäinen, joten rokotteella ei olisi lapsilla saavutettavaa hyötyä, ainoastaan haittoja. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet on huolestunut netissä leviävästä väärästä tiedosta.

– On hyvä muistaa, että etenkin internetistä löytyy kyllä tänä päivänä käytännössä kaikennäköistä tietoa. Osa pitää paikkansa, osa ei. Se on erityisen harmillista, jos on tietoisesti tällaista harhaanjohtavaa tietoa tarjolla.

– Jos puhumme 12–15-vuotiaiden rokottamisesta, niin kyllähän se hyvin laajan asiantuntijaseulan läpi on käynyt, ja on hyödyntänyt kaikkea olemassa olevaa tietoa. Kyllä se siinä valossa ihmetyttää, että miten sitten osa lääkäreistä päätyy vastakkaiseen näkemykseen, Rämet sanoo.

Rämet haluaa myös laittaa asian mittasuhteisiin.

– On hyvä muistaa, että jos on vaikka 25 lääkäriä jotakin mieltä, tai allekirjoittaa vetoomuksen, niin se tarkoittaa silloin sitä, että noin 29 000 lääkäriä ei ole allekirjoittanut jotain vetoomusta. Pelastakaa Lapset ry on harmistunut vetoomuksen takana olevan sivuston harhaanjohtavasta nimestä. Sivuston nimi ”Pelastetaan Lapset” muistuttaa järjestön nimeä, joka on maailman suurin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lapsen oikeuksia ajava järjestö. – Olemme tietysti Pelastakaa Lapsissa tosi harmissamme siitä, että meidän brändillä, joka on vahva ja hyvin vahvasti luotettu, niin halutaan ratsastaa sellaisen asian kanssa, joiden kanssa meillä ei ole mitään tekemistä, sanoo Pelastakaa Lapset -järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.