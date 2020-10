Asiantuntija HS:lle: Tällaiset ovat eri paikkojen tartuntariskit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kahden tunnin keskustelu ruokaravintolassa vastaa riskiltään viittä minuuttia yökerhon tanssilattialla.

Tuore tutkimustieto koronaviruksen tarttumisesta tukee Suomen uusia linjauksia, joissa yökerhoille ja pubeille määrätään tiukemmat rajoitukset kuin ruokaravintoloille ja kahviloille. Aiheesta uutisoi Helsingin Sanomat.

− Jos ihmiset istuvat ravintolassa paikoillaan rauhassa keskustellen ja ilmanvaihto on hyvä, kuten nykyaikaisissa ravintoloissa yleensä on, tartuntariski ei ole kovin suuri. Jos sen sijaan ihmiset seisovat samassa tilassa, kuten yökerhoissa, ja keskustelevat kovalla äänellä, tartuntariski voi kasvaa 20-kertaiseksi, sanoo rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayrityksen Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Vasara HS:lle.

Hän on mukana elokuussa alkaneessa Tampereen korkeakouluyhteisön Licence to Breathe -hankkeessa, joka kartoittaa ja kehittää keinoja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sisätiloissa. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Monissa tapauksissa tartunnat selittyvät Vasaran mukaan ilmavälitteisyydellä. Hyvin ilmastoidussa ruokaravintolassa ilma vaihtuu Vasaran mukaan keskimäärin 12 kertaa tunnissa.

− Jos viettää kaksi tuntia ruokaravintolassa, jossa on myös yksi sairastunut, tartuntariski on 2,5 prosenttia. Jos ravintolassa on kaksi sairastunutta, riski luonnollisesti kaksinkertaistuu.

Koululuokassa, jossa on yksi sairastunut ja jossa ollaan kahdeksan tuntia päivässä, sairastumisriski on 3–4 prosenttia, jos luokassa on hyvä ilmanvaihto.

− Maskin käytöllä on merkitystä erityisesti lähietäisyydellä, jolloin tartunta tapahtuu pääasiassa pisaratartuntana.

Viruksen kantajan toiminnalla on ilmavälitteisessä tartunnassa erittäin suuri merkitys.

Vasara selvittää asiaa esimerkillä: jos työskentelee avotoimistossa kahdeksan tuntia, tartuntariski on yhä suuri kuin jos viettää ruokaravintolassa kaksi tuntia rauhallisesti keskustellen tai laulaa kuoroharjoituksessa viisitoista minuuttia tai tanssii yökerhossa viisi minuuttia.

Vasara muistuttaa, että nämä riskiarviot koskevat pelkästään ilmavälitteistä tartuntaa. Sen lisäksi voi tulla vielä esimerkiksi kosketuksen tuoma riski.