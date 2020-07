Asiantuntija epäilee uutisia Taliban-rahoista: Tässä parempi selitys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän tuntija Mark Galeottin mukaan väitteet on nielty purematta.

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti ei ole vielä vakuuttunut kovista mediaväitteistä, joiden mukaan Venäjä olisi maksanut Taliban-liikkeelle palkkioita Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten sotilaiden tappamisesta Afganistanissa.

Royal United Services Instituten vanhempana tutkijana toimiva Galeotti varoittaa Moscow Timesin mielipidekirjoituksessaan, ettei kaikki tunnu täsmäävän tarinassa, jonka moni vaikuttaa jo hyväksyneen todeksi.

Valtavan mediakohun ympäri maailmaa herättäneistä palkkioväitteistä kertoi ensimmäisenä tiedustelulähteisiin viitannut New York Times. Jutun mukaan Kreml olisi tarjonnut Talibanille ja mahdollisesti muille aseellisille ryhmille rahaa liittouman sotilaiden tappamisesta. Sittemmin on kerrottu myös rahoista, joita olisi väitetysti löydetty Talibanin päämajasta sekä väitetystä epäilyttävästä rahaliikenteestä.

Tarinaan on liitetty niin Venäjän sotilastiedustelu GRU:n pahamaineinen yksikkö 29155 ja hämäräperäinen hawala-rahanvälittäjä. Toistaiseksi mitään ei kuitenkaan ole virallisesti vahvistettu.

– On yhä vaikea kuvitella mitään syytä siihen, että Kreml ottaisi näin vaarallisen askeleen, Galeotti pohtii.

Hän huomauttaa, että uutinen palkkioista otettiin nopeasti käyttöön lyömäaseeksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia vastaan.

– ”Venäjästä” puhuminen näyttää Yhdysvaltojen poliittisissa piireissä nykyisin usein tarkoittavan sitä, että puhutaan nykyisestä Valkoisesta talosta. Tämä on vain viimeisin pitkässä listassa juttuja, joita poimitaan innolla – ja usein kritiikittä – amerikkalaismedioihin, jotka eivät salaa inhoaan nykyistä presidenttiä kohtaan, Mark Galeotti sanoo.

Suuren luokan eskalaatio

Mark Galeottin mukaan syytöksistä on vaikea tehdä selkoa. Kreml tunnetaan kyllä riskialttiista geopoliittisesta pelistä. Venäjän sotilastiedustelu GRU on kytketty hiljattain murhiin niin Saksassa kuin Turkissakin. Lisäksi GRU:n tiedetään kytkeytyvän veritekoihin muun muassa Britanniassa ja Ukrainassa. Galeotti toteaa Venäjän tiedustelun keskittyneen kuitenkin kohteinaan ulkopuolisten sijaan ”pettureihin”, aina tshetsheenikapinallisista loikkareihin.

Tutkija huomauttaa, ettei Venäjä esimerkiksi tehnyt mitään, kun Yhdysvaltojen erikoisjoukot surmasivat jopa satoja Venäjän Wagner-palkkasotilaita Syyriassa. Verkkouutiset kertoi kovasta yhteenotosta yksityiskohtaisesti tässä.

– Amerikkalaisten ottaminen kohteeksi olisi suuren luokan eskalaatio, joka vaatisi vastaiskua – ja riippumatta väitteistä, joiden mukaan Donald Trump on ”(Venäjän presidentti Vladimir) Putinin sätkynukke”, on Yhdysvaltain Venäjän politiikka kovempaa kuin milloinkaan sitten vuoden 1991, pitkälti koska se on kongressin käsissä, Mark Galeotti arvioi.

Mikäli Venäjä todella on maksanut palkkioita, voisi sen takana olla juttuun uskovien mukaan epävakauden ruokkiminen. Tässä teoriassa ajatellaan, että jos amerikkalaisia sotilaita kuolisi enemmän, saattaisi Yhdysvallat vetäytyä Afganistanista joutuisammin. Galeotti huomauttaa, että toiset ovat taas väittäneet, että ajatuksena olisi vaikeuttaa sovinnon hieromista Talibanin kanssa ja saada Yhdysvallat pysymään maassa kauemmin.

Hän ei niele kumpaakaan selitystä.

Vaihtoehtoinen selitys

Mark Galeotti huomauttaa, miten epätodennäköistä olisi, että Kreml tai GRU olisi uskonut tällaisen hankkeen salassapidon afganistanilaisille asemiehille tai huumelordeille.

Hän tarjoilee vaihtoehtoista selitystä Venäjän rahalle.

Galeottin mukaan Venäjän on kyettävä rajoittamaan ja valvomaan Afganistanin valtavaa heroiinikauppaa Venäjälle. Kreml pyrkii myös vimmalla estämään Afganistanin muodostumista Venäjälle ulottuvan jihadismin keskukseksi. Tässä pääasialliseksi uhaksi on Mark Galeottin mukaan tunnistettu paikallinen Khorasanin ISIS-siipi (IS-K).

– He (Venäjä) pitävät yllä suhteita Talibaniin, koska he näkevät sen hyödyllisenä vastavoimana IS-K:lle, ja yrittävät luoda ympäri maata verkostoja muiden liittolaisten kanssa niin sotilaallisista syistä kuin tiedusteluakin varten.

Galeottin mukaan liittoja muodostetaan Afganistanissa vain ”verellä, aseilla tai käteisellä”. Hän muistuttaa Venäjän toimittavan jo aseita Talibanille.

– Oletetaanpa, että heillä on laajempi ohjelma kontaktiverkkojen ja maassa olevien toimijoiden luomiseen. Sellainen, johon kuuluu suoria maksuja sekä hawala-välittäjä. Jos esimerkiksi Kandaharin vuorilla toimivalle sotapäällikölle halutaan lähettää salkullinen dollareita, haluavat he olla varmoja siitä, että se menee perille. Tämä kuulostaa hommalta yksikön 29155 kurkunleikkaajille.

Mark Galeotti sanoo, ettei tiedä onko hänenkään versionsa tapahtumista oikea.

– Pointti on pikemminkin se, että narratiivi, joka vaikuttaa venyttävän totuuden äärimmilleen ja joka voi olla peräisin varsin epäluotettavista lähteistä, hyväksytään totena, vaikka on olemassa kaikenlaisia vaihtoehtoisia selityksiä, hän jatkaa.

Galeottin mukaan koko uutinen näyttää saaneen alkunsa Kabulista ja todennäköisesti Afganistanin turvallisuusjoukkojen kuulusteluista. Hän muistuttaa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n todenneen, ettei sillä ole mitään todisteita palkkiotarinalle.

– Se voi tietenkin olla täysin totta ja kovat todisteet ja virallinen vahvistus voivat olla aivan nurkan takana. Tällä hetkellä tulisi kuitenkin noudattaa varovaisuutta ja olla olettamatta kaikkein pahinta sekä sitä, että Moskova olisi muuttanut dramaattisesti sodankäynnin sääntöjään.