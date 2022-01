Asiantuntija: Elokuvateatterit kiinni ja laillisuusvalvojat pesevät kätensä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Filmikamarin mukaan maamme elokuvateattereissa on käynyt viisi miljoonaa katsojaa ilman tunnettuja tartuntaketjuja.

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa elokuvateatteritoiminta on kielletty, tiedottaa Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Asiaan ottaa kantaa muun muassa valtiosääntöasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen.

– Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa elokuvateatteritoiminta on kielletty. Samaan aikaan eristyspäätöksistä on luovuttu ja viranomaisten mukaan korkeamman riskin toimintoja ei ole kielletty. Laillisuusvalvojat pesevät kätensä. Valitukset makaavat tuomioistuinten pöytälaatikoissa, tviittaa.

Filmikamarin mukaan vuonna 2021 Suomessa käytiin elokuvissa hieman yli 3,4 miljoonaa kertaa. Kävijämäärä on tilastoidun ajan heikoin. Elokuvateatterikäynnit putosivat ensimmäisestä koronavuodesta 11,5 prosenttia. Edellisestä koronattomasta elokuvavuodesta, vuodesta 2019 elokuvakäynnit putosivat 56 prosenttia.

– Korona-aika on ollut elokuvateattereille todella raskas. Ilman Elokuvasäätiön kautta kanavoituja tukia sekä Valtiokonttorin yritysten kustannustukea, elokuvateattereita olisi menetetty runsaasti, totesi Tero Koistinen tiedotteessaan tammikuun alussa.

– Korona on iskenyt elokuvateattereiden lisäksi koko elokuvan arvoketjuun, elokuvalevittäjiin ja elokuvatuottajiin, Koistinen muistuttaa. Elokuvateattereita on tuettu kohtuullisesti, myös levittäjiä on tuettava ja erityisesti niitä tuotantoyhtiöitä, joiden elokuvat ovat jääneet koronarajoitusten jalkoihin. Koko suomalainen elokuva-ala elää tai kaatuu kotimaisen elokuvan mukana, Koistinen toteaa.

Koistisen mukaan ala ei vastusta koronarajoituksia, vaan ainoastaan tehottomia ja perusteettomia rajoituksia.

– Suomalaisissa elokuvateattereissa on käynyt viisi miljoonaa katsojaa ilman tunnettuja tartuntaketjuja. Elokuvateattereiden tunnettu turvallisuus tulisi vihdoin ottaa huomioon rajoituksia määrättäessä.

