Asiantuntija AL:lle: Enää ei kannata siirtää verotustaan Espanjaan

Suomen ja Espanjan uusi verosopimus astuu voimaan tammikuun alussa.

– Ei ole enää mitään järkeä siirtää verotustaan Suomesta Espanjaan, sanoo Torremolinosissa kauan työskennellyt suomalainen ­veroneuvoja Leena Toivonen Aamulehdelle.

Yksityissektorilta kertyneen eläkkeen on tähän asti saanut lievemmän verotuksen piiriin, jos on muuttanut pysyvästi kirjoille Espanjaan. Julkisen sektorin eläkkeitä on jo verotettu Suomessa.

–Nyt tämäkin veroetu katoaa kokonaan kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen, Toivonen toteaa.

Jatkossa voi käydä yhä useammin niin, että Espanjaan pysyvästi muuttaneet joutuvat maksamaan veroja kahdelle valtiolle.

Suomella on tulevaisuudessa oikeus verottaa kaikkia Espanjaan maksettavia eläkkeitä sekä Suomesta saatavia osakehuoneiston vuokratuloja ja luovutusvoittoja.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen on yksityissektorin eläkkeiden osalta sopimuksen mukaan Suomen tehtävä.

Siten Suomen verotuksessa pitäisi voida vähentää Espanjaan maksetut verot. Espanjan veroprosentti kuitenkin selviää vasta verovuoden lopussa, ja siihen vaikuttaa Suomeen peritty vero.