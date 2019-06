Venäjän ilmapuolustus ”taistelutehtävään” Ukrainan rajalla juuri ennen MH17-turmaa

Uuden asiakirjapaljastuksen perusteella Venäjän asevoimat lähetti Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampumiseen liitettyjä ilmapuolustusjoukkoja Ukrainan rajan lähelle ennen turmaa kesäkuussa 2014. Paperit vahvistavat myös aiempia tietoja matkustajakoneen pudottaneeksi uskotun ohjusjärjestelmän liikkeistä Venäjällä.

Hollantilaisten johtaman kansainvälisen rikostutkinnan (JIT) keräämän todistusaineiston mukaan Venäjän Kurskin 53. ilmatorjuntaprikaatin ohjusjärjestelmä ampui lennon MH17 pudottaneen Buk-ohjuksen kapinallisten hallitsemalta alueelta Itä-Ukrainasta 17. heinäkuuta. Tämän jälkeen ohjusjärjestelmä vietiin nopeasti rajan yli takaisin Venäjälle. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Valtaosa uhreista oli hollantilaisia.

Rikostutkijoiden on kerrottu selvittäneen turmasta vastuussa olleita sotilashenkilöitä, ja asian uskotaan etenevän oikeuteen asti. Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti leimannut tutkinnan puolueelliseksi ja kiistänyt Venäjän osallisuuden koneen pudottamiseen.

Venäläisen Novaja Gazetan mukaan sen nyt paljastamat Venäjän asevoimien viralliset asiakirjat vahvistavat rikostutkinnan löydöksiä. Asiakirjat liittyvät muun muassa joukkojen huoltoon ja siirtoihin. Papereissa muun muassa sovitaan 53. ilmatorjuntaprikaatin kaluston saattamisesta ja kuljettamisesta. Asiakirjoissa esimerkiksi listataan kuljetuksessa mukana olleita ajoneuvoja. Niiden joukossa on jo aiemmin koneen pudottajaksi epäillyn Buk-järjestelmän saattueessa kuvien perusteella mukana ollut Kamaz-kuormuri.

MH17-turmaan liittyvillä paljastuksillaan mainetta keränneen Bellingcatin johtavan tutkijan Aric Tolerin mukaan Novaja Gazetan asiakirjojen tärkeintä antia on sekä Bellingcatin että turman kansainvälisen rikostutkinnan jo aiemmin esiin nostaman Buk-järjestelmän reitin vahvistaminen Venäjällä ennen lentoturmaa.

Asiakirjat todistavat, että 53. prikaatin kalustoa siirrettiin Venäjän Kurskista Millerovoon lähelle Ukrainan rajaa kesäkuun 23. ja 25. päivän välillä.

Paperien perusteella 170 Millerovoon Ukrainan rajan lähelle sijoitettua Venäjän ilmapuolustusjoukkojen sotilasta poistui ”taistelutehtäviin” vain päiviä ennen lentoturmaa. Heidän joukossaan oli myös 53. prikaatin kolmentaja Sergei Mutshkajev. Joukot pyysivät kirjanpidon perusteella kenttämuonat viideksi päiväksi kaksi päivää ennen koneen alas ampumista.

– Joukkojen saapuminen ukrainan rajalle heinäkuun 15. päivänä vahvistaa epäilyksiä ja oikeuttaa rikostutkijoiden viime vuonna esittämiä kysymyksiä, Novaja Gazeta toteaa.

The main finding of the report is a confirmation the route that the @JITMH17 and @bellingcat have reported on between Kursk and Millerovo (June 23-25), next to the Ukrainian border. pic.twitter.com/IdC0mmSt88

There's also this document detailing 170+ soldiers (including 53rd Brigade commander Sergei Muchkaev) who were on the Millerovo base taking leave for combat duty. Thanks to bureaucracy, we have this request for the leave, and for five days worth of dry rations.

[corrected] pic.twitter.com/DJ5EABNxtm

— Aric Toler (@AricToler) June 5, 2019