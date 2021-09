Asevoimien päällikkö: Kaikki ovat ymmärtäneet Afganistanin tapahtumat väärin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nick Carterin mukaan Afganistanissa käytiin taisteluita uutisoitua vähemmän.

Britannian asevoimien päällikön Sir Nick Carterin mukaan Afganistanin tapahtumien kulku on laajasti väärinymmärretty mediassa. Asiasta uutisoi BBC.

– En usko, että kukaan osasi ennustaa, kuinka hauras Afganistanin hallitus olisi. En usko että edes itse Taleban osasi odottaa että asiat etenisivät näin nopeasti. Todellisuudessa heidän ei tarvinnut edes taistella kaupungeista, vaan vallanvaihdosta käytiin neuvotteluja. Uskon että myös paljon rahaa vaihtoi omistajaansa, jotta valloitusta vastustaneet voitiin ostaa pois tieltä.

Carterin mukaan väärinymmärryksen syynä ei ole voinut olla pelkkä virheellinen sotilaallinen tiedustelu, vaan informaatio on tullut useasta eri lähteestä.

Viimeiset brittiläiset ja yhdysvaltalaiset joukot vetäytyivät Afganistanista noin viikko sitten. Talebanin odotetaan julkistavan uuden hallituksensa lähipäivinä. Tällä hetkellä Talebanin sotilaat taistelevat vastarintaryhmiä vastaan ​​Panjshirin laaksossa, joka on viimeinen osa Afganistania, jota Taleban ei vielä hallitse. Maassa ollaan spekuloitu puhkeavan sisällissota, joka voisi myös johtaa terroristiryhmien nousuun.

Kenraali Carterin mukaan on liian aikaista sanoa, millä tavoin Taleban tulee hallitsemaan Afganistania, mutta uskovansa olevan mahdollista, että militantti pyrkii jatkossa vähempiin sortoihin kuin aiemmin.

– Kansainvälisen yhteisön tulisi rohkaista Talebania hallitsemaan eri tavoin kuin ennen. He tarvitsevat hieman apua nykyaikaisen valtion tehokkaaseen johtamiseen. Jos he käyttäytyvät, he ehkä saavatkin apua, Carter toteaa.