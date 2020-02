Asetietojärjestelmän käyttöönotto siirtyy vuosia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy.

Sisäministeriön mukaan tämä johtuu poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisestä.

Hallitus esitti torstaina seuraavien lakien vahvistamista: laki ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselaki sekä ampumaratalaki. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lakimuutokset perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. päivänä maaliskuuta.

Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin asetietojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulevat voimaan ja niitä voidaan soveltaa vasta, kun asetietojärjestelmä on otettu käyttöön. Järjestelmän piti olla käytössä 1. maaliskuuta. Uuden asetietojärjestelmän arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 1.3.2024.

Ampuma-aselakiin ja ampumaratalakiin tehtiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia.

Eduskunta edellyttää lausumassaan, että hallitus ensisijaisesti huolehtii siitä, että ennen ampumaaselain 25 §:n voimaantuloa nyt säädettävän lain nojalla varmistutaan nykyisen tietojärjestelmän kehitystyöstä ja muista toimenpiteistä niin, ettei jää epävarmuutta aseturvallisuuden, elinkeinonharjoittajien tarpeiden ja oikeusturvan, asetietojärjestelmän eheyden ja luotettavuuden tai muiden asiassa merkityksellisten seikkojen suhteen; sekä

Sisäministeriö on puolestaan osoittanut Poliisihallitukselle toimeksiannon, jonka mukaan sen on ryhdyttävä kaikkiin eduskunnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Lisäksi Poliisihallituksen on raportoitava säännönmukaisesti sisäministeriölle hankkeen etenemisestä ja sellaisista mahdollisesti tiedossa tai ennakoitavissa olevista seikoista, joiden vuoksi hallintovaliokunnan mietinnössä edellytetyt vaatimukset vaarantuisivat esimerkiksi aseturvallisuuden osalta.