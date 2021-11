Asemiehiä univormuissa tunkeutui Puolaan Valko-Venäjältä

Puolan ulkoministeriön mukaan kiväärein tai rynnäkkökiväärein varustautuneet univormuihin pukeutuneet tuntemattomat henkilöt tunkeutuivat Puolan alueelle Valko-Venäjän puolelta maanantain ja tiistain välisenä yönä 1.–2.11.

Puola kutsui Valko-Venäjän asiainhoitaja Alexander Chesnovskyn puhutteluun välikohtauksen vuoksi. Puolan varaulkoministeri Piotr Wawrzyk otti hänet vastaan.

– Varaulkoministeri Piotr Wawrzyk esitti Valko-Venäjälle voimakkaan protestin Puolan valtionrajan loukkaamisesta ja korosti, että Valko-Venäjän viranomaisten viime viikkoina toteuttamissa toimissa on yhä selvempiä tahallisen eskaloinnin tunnusmerkkejä, tiedotteessa todetaan.

Wawrzykin mukaan Puola ei hyväksy eikä suvaitse tämänkaltaisia toimia. Hän korosti, että Puola puolustaa päättäväisesti sekä omia rajojaan että Euroopan unionin ulkorajoja.

Intrusion into Polish territory from the territory of the Republic of Belarus of unidentified uniformed individuals armed with long guns. The incident took place on the night of 1-2 November. https://t.co/26IR49kVbs

— Aki Heikkinen (@akihheikkinen) November 3, 2021