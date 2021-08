”Asemiehet saattavat” – näin siirtolaisia virtaa Valko-Venäjältä EU-maihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksaan on tullut ainakin 250 siirtolaista Valko-Venäjän reitiltä.

Valko-Venäjän Latvian, Liettuan ja Puolan vastaisten rajojen kireä tilanne on alkanut näkyä myös Saksassa. Maahan on Weltin hankkiman Saksan turvallisuusviranomaisten arvion mukaan tullut tämän kesän aikana ainakin 250 siirtolaista Valko-Venäjän reitiltä. Heidän kerrotaan olevan pääosin irakilaisia.

Luottamuksellisen raportin mukaan Saksaan on tultu pääosin henkilö- ja kuorma-autoilla. Osa kuljettajista oli syyrialaisia ja georgialaisia.

Raportissa kerrotaan salakuljettajien käyttävän Saksaan asti tuotuja eräänlaisten mainosvideoiden kuvaamiseen.

– Henkilöt kertoivat salakuljettajien kuvanneen heitä, kun he saapuivat Saksaan ja pyytäneen heitä toteamaan ”olen Saksassa”.

Toisia oli raportin mukaan käsketty kuvaamaan selfieitä kohdemaassaan. Kuvamateriaalia on raportin mukaan käytetty myös salakuljetuksesta maksetun takuusumman palauttamisen edellytyksenä.

Jopa 15000 euron hinta

EU:n rajavirasto Frontex arvioi, että Valko-Venäjällä on tällä hetkellä noin 3 000-11 000 irakilaista siirtolaista. EU-alueelle pyrkiviä siirtolaisia on tullut Valko-Venäjälle lisäksi esimerkiksi Afganistanista ja eri Afrikan maista.

Matka EU-maahan Valko-Venäjän kautta maksaa arvioiden mukaan noin 3 300-15 000 euroa, riippuen lähtömaasta ja siitä, kauanko henkilö aikoo olla Valko-Venäjällä.

Kun siirtolaiset ovat lentäneet Valko-Venäjälle, majoitetaan heidät hotelleihin tai asuntoihin. Sieltä siirtolaiset kuljetetaan rajalle autoilla, minibusseilla tai takseilla. Raja yritetään ylittää jalan.

Irakilaiset siirtolaiset ovat saksalaisraportin mukaan kertoneet kuulusteluissa Saksassa ja Puolassa, että heitä oli kuljettamassa Valko-Venäjän rajalle aseistettuja ja kasvonsa peittäneitä miehiä mustissa asuissa.

– Ajoneuvoissa ei ollut rekisterikilpiä tai muita tunnuksia ja ikkunat oli tummennettu.

Saksan viranomaisten arvion mukaan maahan Valko-Venäjältä tulevien siirtolaisten määrä riippuu muun muassa Puolan, Latvian ja Liettuan rajatoimien tehokkuudesta. Valtaosan näihin maihin Valko-Venäjältä pyrkivistä uskotaan haluavan jatkaa matkaa muualle EU:ssa.

Voi suuntautua Suomeenkin

Saksalaisarvio tukee Suomen viranomaisten näkemystä tilanteesta.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen kertoi Verkkouutisille, että suurimmalla osalla Valko-Venäjän kautta tulleista turvapaikanhakijoista varsinainen kohdemaa on ollut Keski-Euroopassa. Lehtisen mukaan on kuitenkin mahdollista, että myös Suomeen pyrkii jonkin verran turvapaikanhakijoita Valko-Venäjän reittiä. Toistaiseksi tällaisia tulijoita on ollut tämän kesän aikana kuitenkin vain yksi.

Liettuan rajalle on tullut tämän vuoden aikana tuhansia siirtolaisia Valko-Venäjältä. Liettuan kiristettyä rajatoimiaan, on siirtolaisvirta suuntautunut myös Latviaan ja Puolaan. Tilannetta pidetään yleisesti Valko-Venäjän hallinnon järjestämänä hybridioperaationa.