Aseistettuja sotilaita Valko-Venäjän television pääkonttorilla

Valko-Venäjän valtiollisen televisioyhtiön pääkonttorille on itsenäisen Belsatin mukaan saapunut sotilaita kuljettaneita busseja ja armeijan kuorma-auto (video alla).

Paikalla otetuissa kuvissa näkyy aseistettuja sotilaita pääkonttorin porttien sisäpuolella.

Paikalla on maanantaina osoitettu mieltä. Belsatin mukaan monet valtion televisoyhtiön työntekijät ovat menneet lakkoon. Lakkoilijat ovat vaatineet muun muassa oikeutta raportoida objektiivisesti Valko-Venäjän tilanteesta ja mielenosoituksista.

5 buses carrying military, one car have just entered premises of #Belarus TV and Radio company (BT). On Aug 17., many of BT staff started to protest and went on strike. They demand state-run TV channels give trustworthy, objective info. Source: #Belsat reporter #BelarusProtest https://t.co/tYufDycLvj

— Belsat in English (@Belsat_Eng) August 17, 2020