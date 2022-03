Aseettomat siviilit saavat videolla sotilaat perääntymään

Itäeurooppalaisen uutissivusto Nextan Twitterissä jakama video (jutun alla) näyttää, kuinka Zaporižžjan alueella sijaitsevan Melitopolin kaupungin asukkaat saavat venäläiset sotajoukot perääntymään.

Videon mielenosoittajat ovat aseettomia. Perääntyvät sotilaat ovat aseistettuja ja he ampuvat varoituslaukauksia.

Aseettomat ukrainalaiset lähestyvät sotilaita niistä huolimatta. He käskevät sotilaita painumaan kotiinsa Ukrainan maaperältä.

Myös Hersonin satamakaupungissa on käynnissä laaja Venäjän sotatoimien vastainen mielenosoitus. Myöskään siellä mielenosoittajat eivät ole perääntyneet miehittäjien ampumista varoituslaukauksista huolimatta.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022