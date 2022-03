Aseettomat kaupunkilaiset pysäyttävät kolonnan videolla – ilmaan ampuminen ei auttanut

Melitopolin asukkaat haukkuivat venäläisiä murhaajiksi ja miehittäjiksi.

Tavalliset ukrainalaiset pysäyttävät venäläisten ajoneuvokolonnan Melitopolin kaupungissa kuvatulla videolla.

Alta löytyvällä videolla näkyy kuinka joukko aseettomia kaupunkilaisia pidättelee useita hyökkääjän sotilasajoneuvoja. Hermostuneesti käyttäytyvä venäläinen sotilas yrittää sanoa vastaan ukrainalaisille, jotka haukkuvat venäläisiä ”murhaajiksi” ja ”miehittäjiksi”.

Seuraavaksi sotilas alkaa ampua ilmaan rynnäkkökiväärillä, mutta tämäkään ei vaikuta ukrainalaisiin. Lopulta paikalle ajaa suuri sotilasajoneuvo torvea soittaen. Ukrainalaiset heittäytyvät kuitenkin kiinni ajoneuvon keulaan ja estävät sen etenemisen.

Laajalle levinneen videon on jakanut Twitterissä esimerkiksi amerikkalaissenaattori ja senaatin tiedusteluvaliokunnan johtava republikaani Marco Rubio.

– [Venäjän presidentti Vladimir] Putin ei taistele Ukrainassa vain armeijaa vastaan. Hän taistelee yli 40 miljoonaa ihmistä vastaan sodassa, joka ei lopu koskaan ja jota hän ei voi koskaan voittaa, Rubio sanoo.

Vastaavia videoita ukrainalaisten siviilien toiminnasta Venäjän miehittäjiä vastaan on nähty viime päivinä runsaasti todisteita. Esimerkiksi Berdianskin kaupungissa asukkaat kerääntyivät sankoin joukoin solvaamaan kaupungin keskustaan asettuneita venäläisjoukkoja. Mielenosoittajat myös lauloivat venäläisille Ukrainan kansallislaulua.

