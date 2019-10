ASEAN laittaa Indonesiaa ahtaalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

ASEAN vaatii savusumua koskevan sopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa.

Malesian, Singaporen, Thaimaan ja Myanmarin edustajat Kaakkois-Aasian maiden ASEAN-järjestössä vaativat valtiorajat ylittävää savusumua koskevan sopimuksen tehokasta täytäntöön panoa.

Sopimus solmittiin jo vuonna 2002, mutta varsinkin suurimmat metsäpalot aiheuttavan Indonesian katsotaan suhtautuneen siihen ja tulipaloja aiheuttaneiden suurten palmuöljy-yhtiöiden toimiin läpi sormien. Nyt mainitut neljä valtiota ovat tehneet asiasta alueen asukkaiden terveyteen liittyvän ihmisoikeuskysymyksen ja ottaneet sopimuksen esille ASEANin ihmisoikeuskomissiossa.

Valtioiden yhteisessä lausumassa sanotaan, että metsäpalojen saasteiden leviäminen on alueellinen kysymys, koska se vaikuttaa ilmanlaatuun heidän edustamiensa valtioiden ohella myös Bruneissa. Laosissa, Thaimaassa, Vietnamissa ja Filippiineillä.

Lausunnon mukaan ASEANissa on saatava aikaan vahvempi alueellinen yhteistyö palosumun haittojen ja metsäpalojen vähentämiseksi tulevina vuosina.

Indonesia ratifioi alueellisen sopimuksen viimeisenä vuonna 2014. Malesia ja Singapore ovat useasti tarjonneet sille apua palojen vähentämiseksi, mutta Indonesia on ilmoittanut tahtovansa hoitaa asian itse ja torjunut avun.

Indonesiassa on tänä vuona tilastoitu jo noin 35 000 metsäpaloa ja niiden aiheuttamaa ilmanlaadun heikkenemistä on kansainvälisellä AQI-asteikolla kuvattu vaaralliseksi. Ilmassa on isoilla alueilla runsaasti myrkyllisiä pienhiukkasia.

Äskettäin maassa julkaistiin ilmasto- ja terveystutkijoiden vuoden 1997 paloista alkaneita tutkimuksia savusumun terveysvaikutuksista. Tutkimusten mukaan saastuneimmilla alueilla asuneiden ihmisten terveys on 20 vuoden aikana heikentynyt eniten suhteessa muuhun väestöön.

Elimistöön menneet runsaat pienhiukkaset ovat vaikuttaneet myös lasten oppimiskykyyn. Terveyden heikentyminen oli suurinta 30-55-vuotiaiden naisten ryhmässä

Ilmaa, maaperää ja ruokaa myrkyttänyt savu vaikutti myös sikiöiden ja syntyneiden lasten terveydentilaan.

Tutkimusten mukaan pelkästään vuoden 1997 palot johtivat yli 15 000 lapsen, imeväisikäisen ja sikiön kuolemaan samalla kun terveydenhoitojärjestelmät eivät olleet valmistautuneet kohtaaman tällaisia ongelmia.

Maria Lo Bue vertaili tutkimuksessaan Sumatran ja Borneon paloalueilla vuonna 1997 syntyneiden lasten pituuskasvua niihin alueisiin, joilla paloja ei esiintynyt. Hän huomasi että 20 vuoden aikana puhtaampien alueiden lapset olivat kasvaneet jopa 20 senttimetriä pidemmiksi kuin pahimpien paloalueiden lapset.

Indonesiassa toisen virkakautensa aloittanut presidentti Joko Widodo on ilmoittanut panevansa erityisen painon metsäpalojen ehkäisyyn uuden hallituksen ministerivalinnoissa. Tarkemmin hän ei lausuntoaan ole selittänyt, mutta osassa mediaa sen on tulkittu tarkoittavan pyrkimystä estää palmuöljy-yhtiöiden lahjomien poliitikkojen nousua ministereiksi.