”Arvovalinta on suomalainen työ ja omistajuus”

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan Sdp:n veronkorotukset tappavat työhalut.

Torstai-iltaisen Ylen suuren vaalikeskustelun lopulla päästiin puhumaan veroista.

– Valitettavasti vain on niin, että sinun ohjelmasi rapauttaa tämän hyvinvointiyhteiskunnan perusteet. Veronkiristykset tappavat yrittäjyyden, työhalut ja talouskasvun, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi Sdp:n Antti Rinteelle.

Antti Rinne piti palopuheen eri asioihin hyvinvointiyhteiskunnassa tarvittavista progressiivisista veroista ja sanoi Orpolle useaan kertaan, että kyseessä on arvovalinta.

– Nyt Antti korotti tässä tällä kertaa pääomaveroja, ja puhut arvovalinnasta. Se arvovalinta on suomalainen työ, suomalainen omistajuus, suomalaiset investoinnit ja se, että Suomessa saa myös vaurastua. Koska vain ja ainoastaan sitä kautta meille syntyy tähän maahan työpaikkoja ja jaettavaa, Petteri Orpo vastasi.

– Tämä on se iso ideologinen ero. Tämä on se kakun kasvattaminen. Ensin luodaan perusta työlle ja yrittämiselle. Sitten on mitä jakaa, Orpo jatkoi.

– 0,7 hoitajamitoitus. Hoitotakuu, Antti Rinne sanoi.

Koulutusrahat plussalla

Valtiovarainministeri Petteri Orpo yllätti numerovastauksellaan koulutusleikkauksiin, joista Antti Rinne syytti hallitusta jälleen.

– Opetusministeriön koulutusmomentit ovat plussalla verrattuna vuoteen 2015. Siis, opetusministeriön koulutusrahat ovat plussalla verrattuna 15-vuoteen. 700 miljoonaa euroa kumulatiivisesti palautettu koulutukseen tämän hallituskauden loppupuolella. Viimeisen kolmen vuoden aikana – minä tiedän, kun olen budjetit esitellyt ja ne on hyväksytty – tehtiin viimeiset panostukset, 200 miljoonaa, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin Tekesille ja Business Finlandille, Petteri Orpo luetteli.

– Se on pysyvää rahoitusta, se on nyt mahdollista, kun tämä meidän parjattu talous- ja työllisyyspolitiikka on tuottanut tulosta. Talous on kasvanut kolme vuotta, joten tämä on mahdollista.

– Vain ja ainoastaan sen työn ja yrittämisen tuoman talouskasvun kautta meillä on yhtään mitään jaettavaa tässä yhteiskunnassa, Orpo totesi.

LUE MYÖS:

Petteri Orpon ja Antti Rinteen kuuma yhteenotto – ”mitkä lupaukset roskiin?”

Mediaraadit: He pärjäsivät vaalikeskustelussa

SDP vaatinut neljän vuoden ajan löysempää maahanmuuttopolitiikkaa ja kritisoinut tehtyjä kiristyksiä. Nyt Rinne esitti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille työperusteisia oleskelulupaa. Romuttaisi koko järjestelmän uskottavuutta entisestään. Ei näin. — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) April 11, 2019

"Kahden kansakouluopettajan poikana täytyy sanoa: aivan ensin meidän täytyy arvostaa opettajien tekemää työtä. Ja sitten: Suomi käyttää jo nyt maailmassa 2. eniten julkista rahaa koulutukseen OECD:n mukaan. Edellä on vain Norja", muistuttaa @PetteriOrpo.#kokoomus #vaalit2019 — Kokoomus (@kokoomus) April 11, 2019

Rinne on päättänyt, että keskeyttää _jokaisen_ puheenvuoron jotta homma on pelkkää älämölöä. Siinä missä eilen keskustelu oli kiivas tänään meni päälle huutamiseksi #vaalit2019 — Simo Heino (@simoheino) April 11, 2019

Olen tämän tentin jälkeen kyllä yhä enemmän huolissani jos #SDP Antti #Rinne tulee tämän maan #pääministeri. Kaikki verot, luvut ja faktat aivan sekaisin. Ja varmaan huomenna taas jo kaikesta eri mieltä. Onneksi me tehdään loppukiri ja sunnuntaina @kokoomus menee ohi! #vaalit2019 — Timo Heinonen (@timoheinonen) April 11, 2019