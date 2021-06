Arvio viruksen leviämisestä: Käänne nähdään pian Britanniassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan epidemian todellinen tilanne selviää kesäkuun puoliväliin mennessä.

Britannian hallitus on vakuuttanut suhtautuvansa varovaisen optimistisesti siihen, että kaikki koronarajoitukset voidaan purkaa kesäkuun aikana.

Useat tutkijat ovat varoittaneet Intian virusmuunnoksen leviämisestä ja mahdollisesta kolmannesta epidemia-aallosta. He ovat vedonneet pääministeri Boris Johnsoniin, jotta kesäkuun 21. päivälle suunniteltua yhteiskunnan avaamista voitaisiin lykätä edes muutamalla viikolla.

Elinkeinoministeri Paul Scully muistuttaa ennen joulua asetetun äkillisen sulkutilan koituneen erittäin kalliiksi yrityksille.

– Meidän on katsottava tarkasti epidemiatietoja ja oltava varmoja siitä, ettei päätöksissa tehdä virheitä, Scully sanoo Times Radio -kanavalle.

Intian variantti on aiheuttanut Britanniassa useita alueellisia tartuntaryppäitä. Lancashiren terveysjohtaja Sakthi Karunanithin mukaan kaikkien riskiryhmässä olevien aikuisten olisi saatava toinenkin rokoteannos ennen rajoitusten purkamista.

Tutkimusten mukaan Pfizerin ja AstraZenecan koronarokotteet antavat vain 33-prosenttisen suojan Intian muunnosta vastaan ensimmäisen annoksen jälkeen. Suojavaikutus nousee AstraZenecalla 60 prosenttiin ja Pfizerilla 88 prosenttiin kaksi viikkoa toisen rokoteannoksen jälkeen.

Britanniassa yli 70-vuotiasta jo yli 90 prosenttia on saanut täyden suojan virusta vastaan, mutta 50–59-vuotiaista vain alle puolet.

Professori James Naismithin mukaan epidemian todellinen tilanne selviää kesäkuun puoliväliin mennessä. Hän arvioi hallituksen pitävän kiinni suunnitelmastaan, paitsi jos sairaalahoitoon joutuneiden määrä kasvaa rajusti.

– On väistämätöntä, että tartuntamäärät tulevat kasvamaan Intian muunnoksen myötä. Kysymys on siitä, sairastuvatko ihmiset vakavasti. Jos tauti pysyy nuorissa ikäluokissa, niin myös taudinkuva on keskimäärin lievempi, vaikka nuoretkaan eivät ole suojassa koronan haittavaikutuksilta, Naismith sanoo.

Britanniassa on vahvistettu viime päivinä noin 3 000–4 000 uutta tartuntaa päivässä. Määrät ovat lähes kaksinkertaisia huhtikuuhun verrattuna, mutta huomattavasti alkuvuoden epidemiapiikkiä matalampia.