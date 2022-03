Arvio USA:sta: Valko-Venäjällä muhii kapina

Yhä useampi valkovenäläinen taistelisi Brian Whitmoren mukaan Ukrainan puolesta.

Kun Valko-Venäjän Kiovan-suurlähettiläs Ihar Sokol poistui viime viikolla Ukrainasta, ukrainalainen rajavartija vertasi häntä Uuden testamentin Juudas Iskariotiin ilmaistakseen syvän halveksuntansa tuesta, jota Aljaksandr Lukašenkan diktatuurihallinto on Venäjän sotatoimille antanut. Tapahtuma on ikuistunut Radio Free Europen julkaisemalle videolle.

Episodi on apulaisprofessori Brian Whitmoren mukaan selvä muistutus siitä, että Ukrainan ja Valko-Venäjän pitkään lämpiminä säilyneet suhteet ovat heikentyneet sodan myötä jyrkästi ja nopeasti.

Asetelma muuttui dramaattisesti elokuussa 2020, jolloin maansa presidentinvaalien tuloksen väärentänyt Lukašenka joutui turvautumaan Vladimir Putiniin pysytelläkseen vallassa.

– Nyt Valko-Venäjän johtaja hallinto pysyy hengissä vain Venäjän tuella. Ei siis ole yllättävää, että hän ei vain tunnusta Krimin liittämistä Venäjään, vaan on myös tehnyt maastaan tukialueen, josta käsin Venäjä voi hyökätä Ukrainaan ja pommittaa sitä, Atlantic Council -ajatushautomossa työskentelevä Whitmore kirjoittaa.

Yhä useampi taistelee Ukrainan puolella

Vaikka Lukašenkan hallinto mahdollistaa osaltaan Venäjän hyökkäyksen, tavalliset valkovenäläiset keksivät Whitmoren mukaan yhä uusia luovia tapoja heittää kapuloita Putinin sotakoneiston rattaisiin.

Valkovenäläinen hakkerikollektiivi on vaikeuttanut kyberiskuillaan venäläisten joukkojen pääsyä Ukrainaan ja levittänyt videoita, joissa valkovenäläisiä sotilaita kehotetaan olemaan osallistumatta Venäjän toimiin. Rautatietyöläisten on puolestaan raportoitu toteuttaneen laajamittaista sabotaasia Ukrainaan suuntautuvien sotilaskuljetusten pysäyttämiseksi.

Kun Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä on kulunut runsas kuukausi, tähän mennessä jo satoja valkovenäläisiä vapaaehtoisia on liittynyt Whitmoren mukaan Ukrainan rinnalle taisteluun venäläisjoukkoja vastaan ja jatkuvasti kasvava joukko on ilmaissut halukkuutensa puolustaa Ukrainaa. Kastus Kalinouski -pataljoonan, joka on saanut nimensä Venäjän valtaa 1800-luvulla vastustaneen valkovenäläisten kansannousun johtajan mukaan, kerrotaan rekrytoivan vapaaehtoisia Telegram-kanavallaan.

– Vielä muutama viikko sitten näytti siltä, että Putin oli onnistumassa palauttamaan osan vanhasta neuvostoimperiumista. – – Kun Putinin sota on kestänyt kuukauden, Ukraina on ajanut Venäjän pattitilanteeseen, ja Valko-Venäjän pinnan alla näyttää muhivan kapina, Whitmore toteaa.